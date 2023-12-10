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    Маслов: «Рассматриваю уход из «Спартака» зимой»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб зимой.

    – Ваш контракт заканчивается летом 2024 года. Ведутся ли переговоры с руководством?

    – Наверное, ведутся переговоры. Будем смотреть, что будет в «Спартаке». Все зависит от ситуации, какая она будет.

    – Рассматриваете вариант уйти в аренду?

    – Да, конечно, рассматриваю. Зависит от того, кто и что будет здесь. Все зависит от вводных.

    – Разговаривали с Гильермо Абаскалем, почему не играете?

    – Нет. Я спрашивал у него, но ответа не получил. Просто жду.

    – А с руководством?

    – Они в том же состоянии, как и я, просто ждем. Тренер сейчас принимает такие решения, и все.

    – Готовы рассмотреть вариант с уходом из клуба зимой?

    – Конечно.

    • Агент Маслова – Герман Ткаченко.
    • В сезоне РПЛ у Павла 10 минут.
    • Маслов в клубе с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3874

      alefreddy 24 минуты назад

      Павел не готов играть на хорошем уровне поэтому лучше другой клуб для него

      0
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      Рейтинг: +15

      Бар1 > alefreddy 6 минут назад

      а считаю,что лучший защитник и для ком анды и для сборной.

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      Рейтинг: +15

      Бар1 38 минут назад

      уходи Павел из этого федунского гадюшника у спартака -царя рабов перспективы нет.Может ли футболист быть футболистом если он сидит на скамейке,нет конечно.

      0
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      Рейтинг: +8980

      nik55 > Бар1 3 минуты назад

      у тебя клоуна спросить забыли

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