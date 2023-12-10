Маслов: «Рассматриваю уход из «Спартака» зимой»

Защитник «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб зимой.

– Ваш контракт заканчивается летом 2024 года. Ведутся ли переговоры с руководством?

– Наверное, ведутся переговоры. Будем смотреть, что будет в «Спартаке». Все зависит от ситуации, какая она будет.

– Рассматриваете вариант уйти в аренду?

– Да, конечно, рассматриваю. Зависит от того, кто и что будет здесь. Все зависит от вводных.

– Разговаривали с Гильермо Абаскалем, почему не играете?

– Нет. Я спрашивал у него, но ответа не получил. Просто жду.

– А с руководством?

– Они в том же состоянии, как и я, просто ждем. Тренер сейчас принимает такие решения, и все.

– Готовы рассмотреть вариант с уходом из клуба зимой?

– Конечно.