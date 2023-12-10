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Маслов: «Рассматриваю уход из «Спартака» зимой»

10 декабря 2023, 13:23
14

Защитник «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб зимой.

– Ваш контракт заканчивается летом 2024 года. Ведутся ли переговоры с руководством?

– Наверное, ведутся переговоры. Будем смотреть, что будет в «Спартаке». Все зависит от ситуации, какая она будет.

– Рассматриваете вариант уйти в аренду?

– Да, конечно, рассматриваю. Зависит от того, кто и что будет здесь. Все зависит от вводных.

– Разговаривали с Гильермо Абаскалем, почему не играете?

– Нет. Я спрашивал у него, но ответа не получил. Просто жду.

– А с руководством?

– Они в том же состоянии, как и я, просто ждем. Тренер сейчас принимает такие решения, и все.

– Готовы рассмотреть вариант с уходом из клуба зимой?

– Конечно.

  • Агент Маслова – Герман Ткаченко.
  • В сезоне РПЛ у Павла 10 минут.
  • Маслов в клубе с 2020 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел
Комментарии (14)
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Бар1
1702209285
уходи Павел из этого федунского гадюшника у спартака -царя рабов перспективы нет.Может ли футболист быть футболистом если он сидит на скамейке,нет конечно.
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alefreddy
1702210135
Павел не готов играть на хорошем уровне поэтому лучше другой клуб для него
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FCSpartakM
1702212457
Зачем ты спрашиваешь вообще? ну ты тип сам не понимаешь, что ты пятый цз в команде? Ну тип либо сиди и играй в кубке изредка, либо до свидания.
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DVOK68
1702213235
Масло даже не игрок ротации) Видимо полностью устраивает статус лавочника,деньги не особо большие(по сравнению с основой),но верные,ха-ха... Пора избавляться от подобных пассажиров,ежели ещё Умярову на выход покажут-буду счастлив.
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Бар1
1702229406
спартак уже давно умер и все попытки расшевелить -это некрофилия ,особенно противно ,как федун посчитал деньги на крышу для стадиона,чё он там с деньгами делает?
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