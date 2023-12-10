Маслов: «Рассматриваю уход из «Спартака» зимой»

Защитник «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб зимой.
– Ваш контракт заканчивается летом 2024 года. Ведутся ли переговоры с руководством?
– Наверное, ведутся переговоры. Будем смотреть, что будет в «Спартаке». Все зависит от ситуации, какая она будет.
– Рассматриваете вариант уйти в аренду?
– Да, конечно, рассматриваю. Зависит от того, кто и что будет здесь. Все зависит от вводных.
– Разговаривали с Гильермо Абаскалем, почему не играете?
– Нет. Я спрашивал у него, но ответа не получил. Просто жду.
– А с руководством?
– Они в том же состоянии, как и я, просто ждем. Тренер сейчас принимает такие решения, и все.
– Готовы рассмотреть вариант с уходом из клуба зимой?
– Конечно.
- Агент Маслова – Герман Ткаченко.
- В сезоне РПЛ у Павла 10 минут.
- Маслов в клубе с 2020 года.
Источник: «РБ Спорт»