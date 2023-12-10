Романцев рассказал, как однажды выгнал журналиста из Тарасовки

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что однажды ему пришлось выгнать с базы в Тарасовке журналиста.

– Вот пример: звонит как-то один журналист и просит разрешения побывать на базе «Спартака». Я ответил, что не против, но при одном условии: в тихий час никого беспокоить. Это закон. В это время все ребята расходились по комнатам и каждый с пользой проводил время: кто-то читал, кто-то спал. Важно было отдохнуть перед вечерней выматывающей тренировкой.

Он мне ответил: «Да-да, всe понимаю, никаких проблем. Если требуется, то подожду». Прихожу после обеда и спрашиваю «Никто его не видел?» Оказалось, в номере у Ильи Цымбаларя зависает!

– Пошли разбираться?

– Разумеется. Правда, там беседы не вышло. Я постучался, зашeл – и с порога: «Пошeл вон, чтобы ноги твоей здесь больше не было!». После этого перестал пускать его в Тарасовку. Несложно догадаться, какие материалы он обо мне писал…