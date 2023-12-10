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    • Романцев рассказал, как однажды выгнал журналиста из Тарасовки

    Романцев рассказал, как однажды выгнал журналиста из Тарасовки

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что однажды ему пришлось выгнать с базы в Тарасовке журналиста.

    – Вот пример: звонит как-то один журналист и просит разрешения побывать на базе «Спартака». Я ответил, что не против, но при одном условии: в тихий час никого беспокоить. Это закон. В это время все ребята расходились по комнатам и каждый с пользой проводил время: кто-то читал, кто-то спал. Важно было отдохнуть перед вечерней выматывающей тренировкой.

    Он мне ответил: «Да-да, всe понимаю, никаких проблем. Если требуется, то подожду». Прихожу после обеда и спрашиваю «Никто его не видел?» Оказалось, в номере у Ильи Цымбаларя зависает!

    – Пошли разбираться?

    – Разумеется. Правда, там беседы не вышло. Я постучался, зашeл – и с порога: «Пошeл вон, чтобы ноги твоей здесь больше не было!». После этого перестал пускать его в Тарасовку. Несложно догадаться, какие материалы он обо мне писал…

    • Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
    • Сейчас тренер занимает пост советника в «Пари НН».
    • Основа «Спартака» в Тарасовке уже не тренируется.

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    Источник: RT

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