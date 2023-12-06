Мостовой призвал дисквалифицировать Абаскаля

Александр Мостовой считает, что поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» (1:2) заслуживает дополнительных санкций.

У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.

Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.

По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

Гильермо извинился за содеянное.

«Дисквалификация за эпизод с Беришей по-любому будет, но не больше одного матча. Я бы не дал больше. Для меня это было бы справедливым наказанием.

Смысл давать больше? Все были на эмоциях. Да, Абаскаль чуть подтолкнул. Ясно, что надо наказать, потому что иначе все тренеры будут толкать игроков. Но такой эпизод может произойти с каждым», – сказал Мостовой.