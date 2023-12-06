Мостовой прокомментировал извинения Абаскаля перед российским футболом

Александр Мостовой отреагировал на заявление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля по поводу стычки с Бернардом Беришей из «Ахмата».

Испанец извинился перед российским футболом за свое поведение.

Он толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Абаскаля.

По итогам инцидента тренера «Спартака» удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

«Мне вообще все равно, кто там принес, а кто не принес извинения. То приносят извинения, то приезжают учиться, то пятое-десятое.

По эпизоду двоякое впечатление. И Бериша не прав, и Абаскаль. Есть же правила. Красную и желтую дали справедливо. Я все это спустил на эмоции.

В футболе знаете какие эмоции бывают, можно себя не только не сдержать. Я не критикую. За свою жизнь я что только не видел в футболе», – сказал Мостовой.