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    • Мостовой прокомментировал извинения Абаскаля перед российским футболом

    Мостовой прокомментировал извинения Абаскаля перед российским футболом

    Александр Мостовой отреагировал на заявление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля по поводу стычки с Бернардом Беришей из «Ахмата».

    • Испанец извинился перед российским футболом за свое поведение.
    • Он толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Абаскаля.
    • По итогам инцидента тренера «Спартака» удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

    «Мне вообще все равно, кто там принес, а кто не принес извинения. То приносят извинения, то приезжают учиться, то пятое-десятое.

    По эпизоду двоякое впечатление. И Бериша не прав, и Абаскаль. Есть же правила. Красную и желтую дали справедливо. Я все это спустил на эмоции.

    В футболе знаете какие эмоции бывают, можно себя не только не сдержать. Я не критикую. За свою жизнь я что только не видел в футболе», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      Алимпаша-Геримов-yandex 2 часа назад

      прыгнул двумя ногами вперед возле Абаскаля. если метра 3-4 позади Абаскаля считать "ВОЗЛЕ",всё правильно,а то ведь писали:- прыгнул двумя ногами на Абаскаля.

      3
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      Рейтинг: +243

      VPERDIV SPARTAK > Алимпаша-Геримов-yandex 2 часа назад

      Это придумки спартачей! Для чего ? Зачем ? Да как всегда из года в год воздействие на общество ,воздействие на судей итд....гнилые методы тушинских

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