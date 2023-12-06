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    • Севикян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию

    Севикян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию

    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как принимал решение о выступлении за сборную Армении, за которую 22-летний игрок дебютировал в октябре.

    «Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении. Допускал такую возможность еще до того, как начал показывать какие-то результаты. Федерация футбола Армении периодически выходила на связь, когда я еще в Испании играл. Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались.

    Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять», – добавил Севикян.

    • В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и согласился выступать за Армению.
    • До этого футболист играл за молодежную и юношескую сборные России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +103223

      zigbert 3 часа назад

      По большому счету таких игроков в сборной России предостаточно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2215

      Таврида 5 часов назад

      "Всэм сэрцэм за Армэнию!" И нахрен России такие граждане?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1772

      vmonomah17 5 часов назад

      Так пусть едет играть к себе в Армению, раз такой патриот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6657

      subbotaspartak 7 часов назад

      Потому что армянин

      1
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