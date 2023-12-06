Севикян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не Россию

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как принимал решение о выступлении за сборную Армении, за которую 22-летний игрок дебютировал в октябре.

«Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении. Допускал такую возможность еще до того, как начал показывать какие-то результаты. Федерация футбола Армении периодически выходила на связь, когда я еще в Испании играл. Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались.

Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять», – добавил Севикян.