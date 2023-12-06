Артета прокомментировал волевую победу над «Лутоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги гостевого матча с «Лутоном» (4:3) в 15-м туре АПЛ.
«Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение.
Отдаем должное «Лутону». Их доставка мяча была превосходной, завершение атак – отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер.
Я очень доволен командой. Я поговорил со всей командой, и они прыгают от радости. Сегодня я очень счастливый тренер», – сказал Артета.
- Победный гол хавбек «Арсенала» Деклан Райс забил на 90+7-й минуте.
- «Арсенал» лидирует в АПЛ с 36 очками после 15 матчей.
Источник: BBC