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    Артета прокомментировал волевую победу над «Лутоном»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги гостевого матча с «Лутоном» (4:3) в 15-м туре АПЛ.

    «Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение.

    Отдаем должное «Лутону». Их доставка мяча была превосходной, завершение атак – отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер.

    Я очень доволен командой. Я поговорил со всей командой, и они прыгают от радости. Сегодня я очень счастливый тренер», – сказал Артета.

    • Победный гол хавбек «Арсенала» Деклан Райс забил на 90+7-й минуте.
    • «Арсенал» лидирует в АПЛ с 36 очками после 15 матчей.

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    Источник: BBC

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