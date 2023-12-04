В «Локомотиве» отреагировали на новость об интересе к Джикии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, претендует ли клуб на защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Сообщалось, что 30-летний футболист может сменить один московский клуб на другой во время зимнего трансферного окна.

«Никаких переговоров по Джикии «Локомотив» не ведет и контактов со «Спартаком» или представителем игрока по этой теме у нас не было», – сказал Нагорных.