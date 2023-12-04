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    • В «Локомотиве» отреагировали на новость об интересе к Джикии

    В «Локомотиве» отреагировали на новость об интересе к Джикии

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, претендует ли клуб на защитника «Спартака» Георгия Джикию.

    Сообщалось, что 30-летний футболист может сменить один московский клуб на другой во время зимнего трансферного окна.

    «Никаких переговоров по Джикии «Локомотив» не ведет и контактов со «Спартаком» или представителем игрока по этой теме у нас не было», – сказал Нагорных.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    04.12.2023 21:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6646

      AtticusFinch 3 часа назад

      Можно и взять его - ока Спартак ушами хлопает

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