В «Локомотиве» отреагировали на новость об интересе к Джикии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, претендует ли клуб на защитника «Спартака» Георгия Джикию.
Сообщалось, что 30-летний футболист может сменить один московский клуб на другой во время зимнего трансферного окна.
«Никаких переговоров по Джикии «Локомотив» не ведет и контактов со «Спартаком» или представителем игрока по этой теме у нас не было», – сказал Нагорных.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова