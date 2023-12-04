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    • Моуринью объяснил, почему говорил на португальском языке после матча с «Сассуоло»

    Моуринью объяснил, почему говорил на португальском языке после матча с «Сассуоло»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью по окончании игры 14-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1) дал комментарий на португальском языке.

    Он сделал это на фоне обвинений со стороны Федерации футбола Италии.

    • Моуринью перед матчем сказал, что судье Маттео Марченаро не хватает эмоциональной стабильности.
    • Федерация открыла производство в отношении тренера, расценив его слова как дискриминацию арбитра.

    «Почему я говорю по-португальски? Потому что мой итальянский недостаточно отточен и силен, чтобы выразить определенные понятия.

    Например, когда я говорил об эмоциональной стабильности, то имел в виду качества, которые необходимы в жизни и в футболе для работы на самом высоком уровне», – объяснил Моуринью.

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    Источник: Corriere della Sera

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    04.12.2023 19:10
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +6646

      AtticusFinch 3 часа назад

      Помню как Слуцкий опозорился со своим английским))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart 6 часов назад

      Короче хотел дорогу показать а умудрился послать на ... В КДК Жозе...

      0
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