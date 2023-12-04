Моуринью объяснил, почему говорил на португальском языке после матча с «Сассуоло»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью по окончании игры 14-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1) дал комментарий на португальском языке.

Он сделал это на фоне обвинений со стороны Федерации футбола Италии.

Моуринью перед матчем сказал, что судье Маттео Марченаро не хватает эмоциональной стабильности.

Федерация открыла производство в отношении тренера, расценив его слова как дискриминацию арбитра.

«Почему я говорю по-португальски? Потому что мой итальянский недостаточно отточен и силен, чтобы выразить определенные понятия.

Например, когда я говорил об эмоциональной стабильности, то имел в виду качества, которые необходимы в жизни и в футболе для работы на самом высоком уровне», – объяснил Моуринью.