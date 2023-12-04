Моуринью объяснил, почему говорил на португальском языке после матча с «Сассуоло»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью по окончании игры 14-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1) дал комментарий на португальском языке.
Он сделал это на фоне обвинений со стороны Федерации футбола Италии.
- Моуринью перед матчем сказал, что судье Маттео Марченаро не хватает эмоциональной стабильности.
- Федерация открыла производство в отношении тренера, расценив его слова как дискриминацию арбитра.
«Почему я говорю по-португальски? Потому что мой итальянский недостаточно отточен и силен, чтобы выразить определенные понятия.
Например, когда я говорил об эмоциональной стабильности, то имел в виду качества, которые необходимы в жизни и в футболе для работы на самом высоком уровне», – объяснил Моуринью.
Источник: Corriere della Sera