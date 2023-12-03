Бериша прокомментировал свою провокацию в матче со «Спартаком»

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал свое поведение в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Косовар побежал праздновать гол «Ахмата» на скамейку «Спартака».

В ответ его толкнул Гильермо Абаскаль.

Испанец был удален, Бериша получил желтую.

– После гола Гамида Агаларова был чуть эмоциональный момент. Я слышал от Абаскаля, что я плохой игрок. Я был удивлeн, он знает, кто я. Странно такое слышать. Я просто праздновал гол, и он подошeл ко мне. Ничего специфичного.

– Кто‑то может сказать, что это была чистейшая провокация от вас.

– Пожалуйста, меня это не заботит, пусть говорят. Это просто был один из многих моментов. Дальше мы продолжили играть и победили.

– Что можете сказать Абаскалю?

– Удачи в следующей игре, проиграли же.

– Он вас толкнул.

– Такая реакция, он получил красную карточку за это и проиграл матч.

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