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    • Бериша прокомментировал свою провокацию в матче со «Спартаком»

    Бериша прокомментировал свою провокацию в матче со «Спартаком»

    Футболист «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал свое поведение в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

    • Косовар побежал праздновать гол «Ахмата» на скамейку «Спартака».
    • В ответ его толкнул Гильермо Абаскаль.
    • Испанец был удален, Бериша получил желтую.

    – После гола Гамида Агаларова был чуть эмоциональный момент. Я слышал от Абаскаля, что я плохой игрок. Я был удивлeн, он знает, кто я. Странно такое слышать. Я просто праздновал гол, и он подошeл ко мне. Ничего специфичного.

    – Кто‑то может сказать, что это была чистейшая провокация от вас.

    – Пожалуйста, меня это не заботит, пусть говорят. Это просто был один из многих моментов. Дальше мы продолжили играть и победили.

    – Что можете сказать Абаскалю?

    – Удачи в следующей игре, проиграли же.

    – Он вас толкнул.

    – Такая реакция, он получил красную карточку за это и проиграл матч.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2023 21:21
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103215

      zigbert 35 минут назад

      Все таки судья матча вынес несправедливое решение. Бериша как провокатор достоин красной карточки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2385

      Айболид 4 часа назад

      Я ещё когда писал , что этот тип - сплошной криминал , подлость и паскудство . Помню как он Браислава Ивановича задирал исподтишка ... Сколько же я раз писал про выходки этого .удака , а мне в ответ только "бамжиноютоять" .
      Вот теперь сами хавайте его . Хоть с маслом , хоть без .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2168

      rac531 5 часов назад

      Что Бериша албанец, а значит те...рорист это ёжику ясно)
      Что Бариша кр...тин - тоже ясно)
      Но что шелкопер, опубликовавший сей бред такой первостатейный ИД...ОТ - не подозревал)
      По мнению этого шелкоперчика выходит, что Абаскаль бегал по всему полю за этим кретином и на чистом албанском языке кричал ему, что он плохой игрок?
      Так, что ли?)))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +507

      Bez Imeni 10 часов назад

      дискваливицировать бы его за такие действия матчей на 5

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +797

      dim29 11 часов назад

      Лично мне не понятно.почему опраатор за весь 2 тайм ни разу не дал повтор в спорных ситуациях.а так .игра была ровна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20811

      NewLife 11 часов назад

      Кретин.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3785

      alefreddy 11 часов назад

      гнилинький игрок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      ivany4 12 часов назад

      Косовары, такие косовары. Что в футболе, что в жизни.
      Нашли у кого правду найти, у европейца.)))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +679

      TIMOTHY 12 часов назад

      Правильно сделал,теперь знает Беришу, этот натовец зазнайка ущербный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69461

      portero 12 часов назад

      Бериша знатный провокатор!!!

      12
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