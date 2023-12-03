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  • Бериша прокомментировал свою провокацию в матче со «Спартаком»

Бериша прокомментировал свою провокацию в матче со «Спартаком»

3 декабря 2023, 21:21
12

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал свое поведение в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

  • Косовар побежал праздновать гол «Ахмата» на скамейку «Спартака».
  • В ответ его толкнул Гильермо Абаскаль.
  • Испанец был удален, Бериша получил желтую.

– После гола Гамида Агаларова был чуть эмоциональный момент. Я слышал от Абаскаля, что я плохой игрок. Я был удивлeн, он знает, кто я. Странно такое слышать. Я просто праздновал гол, и он подошeл ко мне. Ничего специфичного.

– Кто‑то может сказать, что это была чистейшая провокация от вас.

– Пожалуйста, меня это не заботит, пусть говорят. Это просто был один из многих моментов. Дальше мы продолжили играть и победили.

– Что можете сказать Абаскалю?

– Удачи в следующей игре, проиграли же.

– Он вас толкнул.

– Такая реакция, он получил красную карточку за это и проиграл матч.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Косово. Суперлига Спартак Ахмат Бериша Бернард
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1701627859
Бериша знатный провокатор!!!
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ivany4
1701629284
Косовары, такие косовары. Что в футболе, что в жизни. Нашли у кого правду найти, у европейца.)))
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alefreddy
1701631962
гнилинький игрок
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NewLife
1701632671
Кретин.
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dim29
1701633872
Лично мне не понятно.почему опраатор за весь 2 тайм ни разу не дал повтор в спорных ситуациях.а так .игра была ровна
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Сам_себе_сказал
1701635965
дискваливицировать бы его за такие действия матчей на 5
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zigbert
1701672153
Все таки судья матча вынес несправедливое решение. Бериша как провокатор достоин красной карточки.
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ABC--google
1701765956
Надо было ушатать этого беришу что бы вообще не встал. Прыгает как горный козёл.
Ответить
Вася-Пупкин-google
1701772151
ЗЕНИТ уже в этом обвинили? Как-то смогли притянуть спартаковские стоноты или нет?)))
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avagem@mail.r
1701785587
Вершина карьеры Бериши и арбитра,- двух проходимцев в футболе...
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