Бериша прокомментировал свою провокацию в матче со «Спартаком»

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал свое поведение в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
- Косовар побежал праздновать гол «Ахмата» на скамейку «Спартака».
- В ответ его толкнул Гильермо Абаскаль.
- Испанец был удален, Бериша получил желтую.
– После гола Гамида Агаларова был чуть эмоциональный момент. Я слышал от Абаскаля, что я плохой игрок. Я был удивлeн, он знает, кто я. Странно такое слышать. Я просто праздновал гол, и он подошeл ко мне. Ничего специфичного.
– Кто‑то может сказать, что это была чистейшая провокация от вас.
– Пожалуйста, меня это не заботит, пусть говорят. Это просто был один из многих моментов. Дальше мы продолжили играть и победили.
– Что можете сказать Абаскалю?
– Удачи в следующей игре, проиграли же.
– Он вас толкнул.
– Такая реакция, он получил красную карточку за это и проиграл матч.
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