«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

В основной состав флагмана российского футбола Семак поставил всего 2-х россиян, то есть тех, кто прошёл подготовку в российской футбольной школе!!! Даже форварда Ивана Сергеева нет в основе...
А ведь Петербург это город, где зарождался российский русский футбол. Получается, что Зенит это выставочная команда Газпрома, а не команда, в которой прежде всего должны играть российские игроки, а не бразильцы, латиноамериканцы. К чему стремиться юным футболистам, если они видят, что больше игрового времени получают иностранцы?
Стала известна форма «Зенита» на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Зенит» сегодня сыграет в белом. При этом шорты будут голубые – от домашней формы. Клуб пошел навстречу», – написал источник.
- Сегодня в Москве выпадет рекордное количество снега.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
- «Зенит» в случае поражения может потерять лидерство.