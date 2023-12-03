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    «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

    Стала известна форма «Зенита» на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Зенит» сегодня сыграет в белом. При этом шорты будут голубые – от домашней формы. Клуб пошел навстречу», – написал источник.

    • Сегодня в Москве выпадет рекордное количество снега.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
    • «Зенит» в случае поражения может потерять лидерство.

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    Источник: телеграм-канал Гоши Чернова

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    03.12.2023 16:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +66

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 16 часов назад

      В основной состав флагмана российского футбола Семак поставил всего 2-х россиян, то есть тех, кто прошёл подготовку в российской футбольной школе!!! Даже форварда Ивана Сергеева нет в основе...
      А ведь Петербург это город, где зарождался российский русский футбол. Получается, что Зенит это выставочная команда Газпрома, а не команда, в которой прежде всего должны играть российские игроки, а не бразильцы, латиноамериканцы. К чему стремиться юным футболистам, если они видят, что больше игрового времени получают иностранцы?

      0
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      Рейтинг: +1788

      Дубина 17 часов назад

      блекло-дырявые)))

      1
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      Рейтинг: +12722

      BRO_football 17 часов назад

      На такой случай должен быть третий резервный комплект формы. А на создание такого, судя по всему, у Зенита не хватило денег.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69461

      portero 17 часов назад

      Ростов заставил играть авторитет Рафик, а кто Зенит заставляет? Миллер значит не авторитет????

      1
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      Рейтинг: +70919

      insider_retro 17 часов назад

      Может со скамейки белый флаг поднимут, а на поле бросят белое полотенце...
      Шутка... Неудачная... Хочется декабрьской зарубы...

      4
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      Рейтинг: +2811

      моэм 17 часов назад

      Зенит думает играть одними чёрными ?

      2
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      Рейтинг: +8151

      Semenycch 18 часов назад

      В белой форме на белом поле с белыми футбольными линиями при белых воротах? Еще нужно применить мяч белый и футболистов Локо одеть в светлое и тогда будет настоящее зрелище!

      2
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      Рейтинг: +8151

      Semenycch > Semenycch 17 часов назад

      Вспоминается древний анекдот. В черном - черном лесу, под черным - черным небом, на черной - черной опушке, около черного - черного костра сидели два черных - черных человека. И один черный - черный человек говорит другому
      - Василий Иванович, хватит покрышки жечь, а то весь лес закоптили...

      2
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      Рейтинг: +1228

      The only one 18 часов назад

      На белом поле футболисты в белой форме будут играть белым мячом. красота!!!

      2
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      Рейтинг: +6915

      fakeid > The only one 18 часов назад

      оранжевый мяч у коней не видел? что ты куришь? завязывай, а то крышу совсем сорвёт.

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      Рейтинг: +1405

      ruded > The only one 18 часов назад

      сами футболисты черные, так что норм

      4
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      Рейтинг: +33983

      zra78 > The only one 18 часов назад

      С белыми линиями...

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      Рейтинг: +1228

      The only one > ruded 18 часов назад

      ну да- как то не подумал. чисто россияне ведь играют

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      Рейтинг: +1228

      The only one > fakeid 17 часов назад

      О, придурок нарисовался. Давно тебя не было. Как солома в голове- высохла? Ты её береги, а то сгниёт: ни мозгов, ни соломы. Как жить то будешь?

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