Сутормин перед снежным матчем с «Локо» поздравил всех с Новым годом

Сидя в тепле можно и поприкалываться , а вот ребятам придётся сопли поморозить , да и ноги в бутсах дубеют до бесчувственности ....отдать бы им после матча " на разбор " тех кто назначил матч в Москве не летом а зимой.
Футболист «Зенита» Алексей Сутормин обратился к болельщикам перед матчем 17-го тура РПЛ против «Локомотива». Игра пройдет в снег.
Сутормин поздравил фанатов с наступающим Новым годом.
- Сегодня в Москве выпадет рекордное количество снега.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
- Начало – в 16:30 мск.