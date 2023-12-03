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    • Сутормин перед снежным матчем с «Локо» поздравил всех с Новым годом

    Сутормин перед снежным матчем с «Локо» поздравил всех с Новым годом

    Футболист «Зенита» Алексей Сутормин обратился к болельщикам перед матчем 17-го тура РПЛ против «Локомотива». Игра пройдет в снег.

    Сутормин поздравил фанатов с наступающим Новым годом.

    • Сегодня в Москве выпадет рекордное количество снега.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
    • Начало – в 16:30 мск.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 15:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2811

      моэм 17 часов назад

      Сидя в тепле можно и поприкалываться , а вот ребятам придётся сопли поморозить , да и ноги в бутсах дубеют до бесчувственности ....отдать бы им после матча " на разбор " тех кто назначил матч в Москве не летом а зимой.

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      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 18 часов назад

      ему весело конечно просидит на лавке укутавшись а бабки получит теже

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      Рейтинг: +5696

      Ziklop 18 часов назад

      нахер в таком снегу играть?

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