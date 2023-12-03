Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой дал совет Джикии, потерявшему место в основе «Спартака»

    Мостовой дал совет Джикии, потерявшему место в основе «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой дал совет защитнику команду Георгию Джикии. Он перестал играть в основе в РПЛ.

    «Основной у него только Квинси Промес. У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак» – так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть.

    Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой, расстаться с ним. Могу сказать, что если Гильермо Абаскаль уйдет, это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в «Спартаке» мы кого только ни видели», – сказал Мостовой.

    • В этом сезоне РПЛ у 30-летнего Джикии 5 матчей в основе.
    • Георгий в команде с 2017 года.
    • Он брал с ней чемпионство.

    Новости по теме
    Мостовой ответил, чем ему надоел Абаскаль 13
    Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик» 4
    Мостовой может возглавить команду из Второй лиги 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Бригадный 17 минут назад

      Не надо на Абаскаля бочку катить. Рыжий это не самый худший из евро-проходимцев. Не полный кретин. Опять же, явно люб Абаскалю свинарник. Пущай дальше свинарником рулит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1731

      SLADE2019 2 часа назад

      Как то обобщено. Терпение всем не помешает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5911

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Беги Джикия, беги из этой клоаки. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20790

      NewLife 3 часа назад

      Уже оскомину набил не меняющимся балабольством.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      TIMOTHY 3 часа назад

      Спартак это проходной двор,да и футбол от них дворовой,недоклуб одним словом!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      akku > TIMOTHY 2 часа назад

      Ну ладно с палкой в одном месте ересь несут постоянно, но ты вроде бы с Дона и тоже пишешь ересь, хотя в Ростове таких единицы, не позорь город.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36888

      VVM1964 > akku 55 минут назад

      Вообще не понятно, как в Ростове такой смог появиться, ну ладно Питер - там "таких" полно ... )

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+