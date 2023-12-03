Мостовой дал совет Джикии, потерявшему место в основе «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал совет защитнику команду Георгию Джикии. Он перестал играть в основе в РПЛ.
«Основной у него только Квинси Промес. У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак» – так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть.
Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой, расстаться с ним. Могу сказать, что если Гильермо Абаскаль уйдет, это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в «Спартаке» мы кого только ни видели», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне РПЛ у 30-летнего Джикии 5 матчей в основе.
- Георгий в команде с 2017 года.
- Он брал с ней чемпионство.
Источник: «Спорт-Экспресс»