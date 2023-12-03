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  • Мостовой дал совет Джикии, потерявшему место в основе «Спартака»

Мостовой дал совет Джикии, потерявшему место в основе «Спартака»

3 декабря 2023, 10:51
7

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал совет защитнику команду Георгию Джикии. Он перестал играть в основе в РПЛ.

«Основной у него только Квинси Промес. У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак» – так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть.

Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой, расстаться с ним. Могу сказать, что если Гильермо Абаскаль уйдет, это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в «Спартаке» мы кого только ни видели», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне РПЛ у 30-летнего Джикии 5 матчей в основе.
  • Георгий в команде с 2017 года.
  • Он брал с ней чемпионство.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Мостовой Александр
Комментарии (7)
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NewLife
1701592332
Уже оскомину набил не меняющимся балабольством.
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SLADE2019
1701593814
Как то обобщено. Терпение всем не помешает.
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Бригадный
1701603190
Не надо на Абаскаля бочку катить. Рыжий это не самый худший из евро-проходимцев. Не полный кретин. Опять же, явно люб Абаскалю свинарник. Пущай дальше свинарником рулит.
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