Мостовой дал совет Джикии, потерявшему место в основе «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал совет защитнику команду Георгию Джикии. Он перестал играть в основе в РПЛ.

«Основной у него только Квинси Промес. У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак» – так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть.

Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой, расстаться с ним. Могу сказать, что если Гильермо Абаскаль уйдет, это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в «Спартаке» мы кого только ни видели», – сказал Мостовой.