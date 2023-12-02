ЦСКА пожалуется в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

Если я читаю, что "ЦСКА обратится в ЭСК РФС"!
То почему в заголовке, "ЦСКА пожалуется в ЭСК РФС"?!
Я допустим, четко понимаю разницу между обратиться и пожаловаться..
Нахрена всё все переворачивать с ног на голову?!
В ЦСКА остались недовольны судейством в игре Фонбет Кубка России против «Ростова» (1:1).
- Команды встречались в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ.
- Главным арбитром был Кирилл Левников.
- Ответная встреча состоится в марте.
ЦСКА обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду на 77-й минуте.
Речь идет о спорном моменте с удалением Мойзеса, остановившего рукой мяч, который прокидывал Николай Комличенко.
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