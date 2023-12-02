ЦСКА пожалуется в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

В ЦСКА остались недовольны судейством в игре Фонбет Кубка России против «Ростова» (1:1).

Команды встречались в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ.

Главным арбитром был Кирилл Левников.

Ответная встреча состоится в марте.

ЦСКА обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду на 77-й минуте.

Речь идет о спорном моменте с удалением Мойзеса, остановившего рукой мяч, который прокидывал Николай Комличенко.