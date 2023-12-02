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    ЦСКА пожалуется в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

    В ЦСКА остались недовольны судейством в игре Фонбет Кубка России против «Ростова» (1:1).

    • Команды встречались в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ.
    • Главным арбитром был Кирилл Левников.
    • Ответная встреча состоится в марте.

    ЦСКА обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду на 77-й минуте.

    Речь идет о спорном моменте с удалением Мойзеса, остановившего рукой мяч, который прокидывал Николай Комличенко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8535

      BarStep 52 минуты назад

      Если я читаю, что "ЦСКА обратится в ЭСК РФС"!
      То почему в заголовке, "ЦСКА пожалуется в ЭСК РФС"?!

      Я допустим, четко понимаю разницу между обратиться и пожаловаться..
      Нахрена всё все переворачивать с ног на голову?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58039

      MaxRnD 1 час назад

      Индульгенцию на игру руками надо дать только на игры с Ростовом или вообще ?

      0
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      Рейтинг: +2153

      rac531 3 часа назад

      Что игроки, что руководство этой козлятины - жалобщики и ябедники)))

      А ведь когда это была команда Федотова и Боброва, Николаева и Шерстенева.
      Да и тренер был Аркадьев, а не ксенофоб и матерщинник Федотов.
      То есть были МУЖИКИ!!!
      А, сейчас роша да слепой набабкин)))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1150

      Чехов на Садовой 4 часа назад

      Напишите ещё жалобу во всемирную лигу сексуальных реформ. Они точно помогут.

      3
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      Рейтинг: +2153

      rac531 > Чехов на Садовой 3 часа назад

      Там зенит занял очередь длиною в полгода(

      1
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