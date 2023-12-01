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  • Романцев назвал команду РПЛ, чемпионства которой он не желает

Романцев назвал команду РПЛ, чемпионства которой он не желает

1 декабря 2023, 13:06
8

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, на чем основываются его предположения о возможности успеха «Зенита» в нынешнем сезоне в чемпионате России.

– Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы – фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла?

– Не стал бы спешить с выводами – впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе «Зенита» родилась не на пустом месте. Ушел Малком – заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе.

К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство.

А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, – факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт. Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало.

  • После 16 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками.
  • «Краснодар» занимает второе место и отстает на 1 очко.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Романцев Олег
Комментарии (8)
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Январь 59
1701425598
Очень не компетентный ответ очень хорошего специалиста, очень хорошего игрока и тренера. Краснодар проиграл Уралу после того как 8 человек основы были вызваны в национальные команды, а вернулись уставшими после игр и дальней дороги накануне отъезда в Екатеринбург. Уж кто кто , а Романцев знает , что такое играть на два фронта.
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Цугундeр
1701426635
Ну , желай тогда Динамо.Не чужая команда. Классно насрал тогда мусарне. Зассал португальцев и свалил.
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DOCTOR PENALTY
1701427232
Всё объективно. """
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portero
1701430731
Надо Бычкам как-то на чемпионство замахнуться, но весной почему-то провал каждый сезон. Надеюсь этот будет переломным....
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Exnaton
1701440450
Я несогласен...
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СПбМерлин
1701608959
Ну и дурак. Так говорить нельзя. Можно кому то желать победы, а противоположное человек его уровня говорить в публичном пространстве не должен.
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Виторио
1702051210
Самое интересное, что чемпионом по весне будет Динамо, которое сейчас весь этот трёп слушает, да ест.
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