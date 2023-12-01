Романцев назвал команду РПЛ, чемпионства которой он не желает

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, на чем основываются его предположения о возможности успеха «Зенита» в нынешнем сезоне в чемпионате России.

– Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы – фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла?

– Не стал бы спешить с выводами – впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе «Зенита» родилась не на пустом месте. Ушел Малком – заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе.

К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство.

А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, – факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт. Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало.

После 16 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками.

«Краснодар» занимает второе место и отстает на 1 очко.

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