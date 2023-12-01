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    • Романцев назвал команду РПЛ, чемпионства которой он не желает

    Романцев назвал команду РПЛ, чемпионства которой он не желает

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, на чем основываются его предположения о возможности успеха «Зенита» в нынешнем сезоне в чемпионате России.

    – Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы – фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла?

    – Не стал бы спешить с выводами – впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе «Зенита» родилась не на пустом месте. Ушел Малком – заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе.

    К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство.

    А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, – факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт. Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало.

    • После 16 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками.
    • «Краснодар» занимает второе место и отстает на 1 очко.

    Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2023 13:06
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      полиграф-шариков-google 8 часов назад

      чёй то команда галицкого всё крепнет и крепнет, а вот результата, т.е. чемпионство нема, ***** захватили и от этого футбол в России хереет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Exnaton 21 час назад

      Я несогласен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69367

      portero 1 декабря, 14:38

      Надо Бычкам как-то на чемпионство замахнуться, но весной почему-то провал каждый сезон. Надеюсь этот будет переломным....

      1
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      Рейтинг: +25398

      DOCTOR PENALTY 1 декабря, 13:40

      Всё объективно. """

      0
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      Рейтинг: +1182

      Цугундeр 1 декабря, 13:30

      Ну , желай тогда Динамо.Не чужая команда. Классно насрал тогда мусарне.
      Зассал португальцев и свалил.

      5
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      Рейтинг: +2015

      Спартач80 > Цугундeр 23 часа назад

      Алёшка из Твери, он Заслуженный тренер России, а кто ты, мразь педикулёзная?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр > Спартач80 23 часа назад

      Конец свиной пищевой цепочки , ты много букоффак написал.
      Что произошло , псевдо саратовский опарыш ? В пятницу пораньше с овощного отдела отпустили или выгнали опять ? Не хер казённый картофан по трусам распихивать.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      YourFear > Спартач80 19 часов назад

      Обоссаная и поиметая по кругу жертва таджиков, куда ты всё лезешь, если ты 40летняя ссыкуха, которая зассала встретиться, когда я в твоём обоссаном Саратове был, дитя жалкой твари

      0
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      Рейтинг: +20

      Сергей-Куприянов-vkontakt > YourFear 16 часов назад

      Саратов между прочим город России. И если на него не хватает денег из бюджета, потому что сраный масквабад все высасывает, то он в этом не виноват.Хотя скоро вся страна такой будет, дед в разнос пошел

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      полиграф-шариков-google > Спартач80 8 часов назад

      так, свинорылые, не ругаться!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 1 декабря, 13:19

      Не Спартаку же чемпионат выигрывать курам на смех) что ему что факелу или оренбургу тогда можно медали вешать! Одного пошиба клубы

      4
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      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 1 декабря, 13:17

      Старый сектант туда же!) Не хочет он чтобы Зенит чемпионом стал) Зенит вам всем фору дал в начале играя не очень..! И чё??) Никто не захотел...

      2
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      Рейтинг: +2817

      Январь 59 1 декабря, 13:13

      Очень не компетентный ответ очень хорошего специалиста, очень хорошего игрока и тренера. Краснодар проиграл Уралу после того как 8 человек основы были вызваны в национальные команды, а вернулись уставшими после игр и дальней дороги накануне отъезда в Екатеринбург. Уж кто кто , а Романцев знает , что такое играть на два фронта.

      3
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      Рейтинг: +119

      Владимир-Филиппов-vkontak > Январь 59 22 часа назад

      Им уже относительно давно тяжко даются игры - началось с Ростова, хотя там никто никуда не уезжал.
      Посмотрим, как они сыграют с Оренбургом и конями. Есть ощущение, что завод у них уже закончился.

      0
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