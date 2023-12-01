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Романцев сказал, почему не взял Аршавина на ЧМ-2002

1 декабря 2023, 11:28
3

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал о причинах непопадания в заявку на чемпионат мира-2002 нападающего Андрея Аршавина, который входил в число кандидатов на участие в турнире.

«Знаете, больше двадцати лет прошло, и вряд ли в деталях все восстановишь. Припоминаю лишь, что позицию, на которой Андрей мог бы быть максимально полезен, прочно занял Мостовой, которого мы неожиданно потеряли перед вылетом в Японию. К тому же Аршавин был тогда совсем молодым и делал первые шаги на таком уровне. Да и в контрольном матче со сборной Белоруссии выглядел неважно. Словом, на тот момент он не убедил, что необходим сборной. Жалел ли я потом об этом? Нет, поскольку неудача в Японии никак не была связана с его отсутствием в команде. Надеюсь, что он тогда воспринял все с пониманием. А то, что со временем Аршавин стал одним из лидеров сборной, блистал на Евро-2008, а затем и в составе лондонского «Арсенала», меня не удивило. Это был хавбек редкого игрового ума и мастер эпизода, умевший удивлять и трибуны, и соперников. А сейчас от всей души желаю Андрею Сергеевичу долгой счастливой жизни в новой футбольной роли», – сказал Романцев.

  • Аршавин дебютировал в сборной России в мае 2002 года в товарищеском матче с Беларусью (1:1) за несколько дней до того, как ему исполнился 21 год.
  • На ЧМ-2002 Россия выиграла у Туниса, но затем проиграла Японии и Бельгии и не смогла выйти из группы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Романцев Олег
Комментарии (3)
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Давид59
1701422915
В 21 год "совсем молодой"? Придумал бы что-нибудь получше. Просто у Романцева на Зенит аллергия.
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Купа Купыч
1701425311
Рыбак был нетрезв, вот и не взял
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Александр.Т.
1701434408
Да просто нету доверия у них тренеров сборной к молодым, даде Карпин в решающем матче с хорватами вызвал как говорил в бой идут одни старики, также с измайловым было сколько раз его с основной сборной отправляли в молодежному типа молодежи нужна помощь.
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