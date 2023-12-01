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    Романцев сказал, почему не взял Аршавина на ЧМ-2002

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал о причинах непопадания в заявку на чемпионат мира-2002 нападающего Андрея Аршавина, который входил в число кандидатов на участие в турнире.

    «Знаете, больше двадцати лет прошло, и вряд ли в деталях все восстановишь. Припоминаю лишь, что позицию, на которой Андрей мог бы быть максимально полезен, прочно занял Мостовой, которого мы неожиданно потеряли перед вылетом в Японию. К тому же Аршавин был тогда совсем молодым и делал первые шаги на таком уровне. Да и в контрольном матче со сборной Белоруссии выглядел неважно. Словом, на тот момент он не убедил, что необходим сборной. Жалел ли я потом об этом? Нет, поскольку неудача в Японии никак не была связана с его отсутствием в команде. Надеюсь, что он тогда воспринял все с пониманием. А то, что со временем Аршавин стал одним из лидеров сборной, блистал на Евро-2008, а затем и в составе лондонского «Арсенала», меня не удивило. Это был хавбек редкого игрового ума и мастер эпизода, умевший удивлять и трибуны, и соперников. А сейчас от всей души желаю Андрею Сергеевичу долгой счастливой жизни в новой футбольной роли», – сказал Романцев.

    • Аршавин дебютировал в сборной России в мае 2002 года в товарищеском матче с Беларусью (1:1) за несколько дней до того, как ему исполнился 21 год.
    • На ЧМ-2002 Россия выиграла у Туниса, но затем проиграла Японии и Бельгии и не смогла выйти из группы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2023 11:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +480

      Александр.Т. 23 часа назад

      Да просто нету доверия у них тренеров сборной к молодым, даде Карпин в решающем матче с хорватами вызвал как говорил в бой идут одни старики, также с измайловым было сколько раз его с основной сборной отправляли в молодежному типа молодежи нужна помощь.

      0
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      Рейтинг: +306

      Купа Купыч 1 декабря, 13:08

      Рыбак был нетрезв, вот и не взял

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      Рейтинг: +7249

      Давид59 1 декабря, 12:28

      В 21 год "совсем молодой"? Придумал бы что-нибудь получше. Просто у Романцева на Зенит аллергия.

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      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 > Давид59 21 час назад

      Да, когда ОИР, тренеровал Спартак и сборную, помойка из питера была на задворках и о какой нелюбви идет речь, да и он сам с Красноярска

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