Бышовец назвал факторы, которые повлияют на будущее Захаряна в Испании

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что на будущее полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна повлияют характер и психология хавбека.

«Будущее Арсена Захаряна в Испании во многом зависит от его характера. Потому что непросто заставить себя адаптироваться к новому образу жизни и к игре команды, у которой есть свой определенный стиль в игре. Это большое испытание, которое могут не пройти даже именитые и опытные игроки.

Например, тот же Андрей Шевченко, который не смог адаптироваться в Англии после «Милана». Так что тут, скорее, на игру Захаряна будет в большей степени влиять его психология. Чем быстрее он привыкнет к испанскому языку, культуре и найдет общий язык с партнерами, тем раньше мы увидим еще одного качественного российского футболиста в основе европейского клуба. Ему нужно время, как это было с Головиным в «Монако». Пока о чем-то судить очень рано», – сказал Бышовец.