Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Бышовец назвал факторы, которые повлияют на будущее Захаряна в Испании

    Бышовец назвал факторы, которые повлияют на будущее Захаряна в Испании

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что на будущее полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна повлияют характер и психология хавбека.

    «Будущее Арсена Захаряна в Испании во многом зависит от его характера. Потому что непросто заставить себя адаптироваться к новому образу жизни и к игре команды, у которой есть свой определенный стиль в игре. Это большое испытание, которое могут не пройти даже именитые и опытные игроки.

    Например, тот же Андрей Шевченко, который не смог адаптироваться в Англии после «Милана». Так что тут, скорее, на игру Захаряна будет в большей степени влиять его психология. Чем быстрее он привыкнет к испанскому языку, культуре и найдет общий язык с партнерами, тем раньше мы увидим еще одного качественного российского футболиста в основе европейского клуба. Ему нужно время, как это было с Головиным в «Монако». Пока о чем-то судить очень рано», – сказал Бышовец.

    • Захарян в нынешнем сезоне провел 12 матчей за «Реал Сосьедад».
    • До перехода в испанский клуб 20-летний хавбек сыграл в начале сезона пять матчей за «Динамо», в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

    Новости по теме
    Тюкавин: «Захарян сказал, что меня не хватает в «Сосьедаде» 1
    Главный тренер «Сосьедада» оценил игру Захаряна 2
    Аршавин прокомментировал появление Захаряна в стартовом составе «Сосьедада» в ЛЧ 1
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2023 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6720

      Питерский князь 1 декабря, 10:11

      В Испании, ему еще жопа поможет адаптироваться.
      Вон, Вася Березуцкиц адаптировался, жопа помогла, чистый питарас.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1726

      SLADE2019 > Питерский князь 1 декабря, 10:36

      Откуда такие питарасы, как ты только берутся? Вот уж гнида, так гнида.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6720

      Питерский князь > SLADE2019 1 декабря, 11:44

      Вот они, иноагенты просыпаются.
      :)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+