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    Бояринцев высказался об отставке из «Сокола»

    Денис Бояринцев прокомментировал свое увольнение из «Сокола». Клуб из Саратова отправил в отставку 45-летнего специалиста сегодня.

    «Было хорошее начало чемпионата, а потом 2-3 матча не выиграли. Совсем серия затянулась: никак не могли перевернуть ситуацию. Последнее поражение дома от «Кубани» было досадным.

    Руководство приняло вполне справедливое решение. Тренер – первый, кто несет ответственность за результат. Надо двигаться дальше.

    Хороший город, хорошая команда. Клуб набрал достаточное количество очков, чтобы продолжить борьбу за выступление в ФНЛ. Можно ли было выступить лучше? Наверное, можно. Адекватно расстались, пожали руки», – сказал Бояринцев.

    • Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Под его руководством саратовская команда вышла в Первую лигу.
    • В нынешнем сезоне «Сокол» занимает 16-е место в Первой лиге с 20 очками после 20 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      hdkdnssk 44 минуты назад

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