Бояринцев высказался об отставке из «Сокола»

Денис Бояринцев прокомментировал свое увольнение из «Сокола». Клуб из Саратова отправил в отставку 45-летнего специалиста сегодня.

«Было хорошее начало чемпионата, а потом 2-3 матча не выиграли. Совсем серия затянулась: никак не могли перевернуть ситуацию. Последнее поражение дома от «Кубани» было досадным.

Руководство приняло вполне справедливое решение. Тренер – первый, кто несет ответственность за результат. Надо двигаться дальше.

Хороший город, хорошая команда. Клуб набрал достаточное количество очков, чтобы продолжить борьбу за выступление в ФНЛ. Можно ли было выступить лучше? Наверное, можно. Адекватно расстались, пожали руки», – сказал Бояринцев.