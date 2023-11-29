Бояринцев высказался об отставке из «Сокола»

Денис Бояринцев прокомментировал свое увольнение из «Сокола». Клуб из Саратова отправил в отставку 45-летнего специалиста сегодня.
«Было хорошее начало чемпионата, а потом 2-3 матча не выиграли. Совсем серия затянулась: никак не могли перевернуть ситуацию. Последнее поражение дома от «Кубани» было досадным.
Руководство приняло вполне справедливое решение. Тренер – первый, кто несет ответственность за результат. Надо двигаться дальше.
Хороший город, хорошая команда. Клуб набрал достаточное количество очков, чтобы продолжить борьбу за выступление в ФНЛ. Можно ли было выступить лучше? Наверное, можно. Адекватно расстались, пожали руки», – сказал Бояринцев.
- Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Под его руководством саратовская команда вышла в Первую лигу.
- В нынешнем сезоне «Сокол» занимает 16-е место в Первой лиге с 20 очками после 20 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»