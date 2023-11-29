«Сокол» отправил в отставку тренера, выведшего клуб в Первую лигу

Главный тренер «Сокола» 45-летний Денис Бояринцев отправлен в отставку.
«Сегодня большинством голосов наблюдательный совет «Сокола» принял решение об отставке главного тренера Дениса Бояринцева. Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
- 45‑летний Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Под его руководством саратовская команда вышла в Первую лигу.
- В нынешнем сезоне «Сокол» занимает 16-е место в Первой лиге с 20 очками после 20 туров.
Источник: Страница «Сокола» в социальной сети VK