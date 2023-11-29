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    • «Сокол» отправил в отставку тренера, выведшего клуб в Первую лигу

    «Сокол» отправил в отставку тренера, выведшего клуб в Первую лигу

    Главный тренер «Сокола» 45-летний Денис Бояринцев отправлен в отставку.

    «Сегодня большинством голосов наблюдательный совет «Сокола» принял решение об отставке главного тренера Дениса Бояринцева. Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

    • 45летний Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Под его руководством саратовская команда вышла в Первую лигу.
    • В нынешнем сезоне «Сокол» занимает 16-е место в Первой лиге с 20 очками после 20 туров.

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    Источник: Страница «Сокола» в социальной сети VK

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