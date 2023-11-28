Петржела объяснил, почему Петербург стал футбольной столицей России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова председателя правления петербургского клуба Александра Медведева о футбольной столице России.

«Всегда Москва была столицей российского футбола, но все это потому, что там всегда было много клубов.

Сейчас ситуация изменилась – Санкт-Петербург стал центром местного футбола, а по трофеям уж тем более: «Зенит» в последние годы не оставляет ни единого шанса московским командам: ни «Спартаку», ни ЦСКА, ни «Динамо» и «Локомотиву» – заявил Петржела.