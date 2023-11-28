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    • Петржела объяснил, почему Петербург стал футбольной столицей России

    Петржела объяснил, почему Петербург стал футбольной столицей России

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова председателя правления петербургского клуба Александра Медведева о футбольной столице России.

    «Всегда Москва была столицей российского футбола, но все это потому, что там всегда было много клубов.

    Сейчас ситуация изменилась – Санкт-Петербург стал центром местного футбола, а по трофеям уж тем более: «Зенит» в последние годы не оставляет ни единого шанса московским командам: ни «Спартаку», ни ЦСКА, ни «Динамо» и «Локомотиву» – заявил Петржела.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • В текущем первенстве команда Сергея Семака лидирует с 1-очковым отрывом от «Краснодара».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6211

      Павелий 18 минут назад

      Петржела, ну не надо придумывать то, чего нет. Газовой столицей Питер стал, тут вопросов нет.

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