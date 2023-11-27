Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Агент Дзагоева: «Алан отдавал за ЦСКА свое здоровье, играл недолеченным»

    Агент Дзагоева: «Алан отдавал за ЦСКА свое здоровье, играл недолеченным»

    PR-менеджер Дарья Арсланова, работающая с экс-полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, рассказала о его самоотверженном выступлении за клуб.

    • Дзагоев на прошлой неделе закончил карьеру в 33 года.
    • Последним клубом оказалась «Ламия».
    • С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за ЦСКА.

    «В интервью Нобелю Алан говорил о том, что не всегда профессионально относился к режиму – это полноценный сон, работа в тренажерном зале, правильное восстановление. Он заострил внимание только на своих ошибках, и это многое говорит о нем как о личности. Но это только один из факторов. Не стоит забывать об интенсивности матчей и тренировок на протяжении десяти лет – с 17 до 27 Алан всегда был в основе, ЦСКА часто играл дважды в неделю. Эти матчи были на самом высоком уровне – еврокубки, чемпионаты Европы и мира, да и РПЛ тогда была сильнее. Риск получить травму больше, футболисты – не машины. Здесь очень важно полноценное восстановление.

    И это всегда ответственность и игрока, и тренерского, и медицинского штабов. Клубу нужен был результат здесь и сейчас – Алана просили, и он никогда не отказывал. Вспомним хотя бы матч с «Базелем» в Лиге чемпионов-2017/18, когда он вышел на замену и сравнял счет. Есть разные причины, по которым футболисты выходят на поле недолеченными – это и желание проявить себя, и страх потерять место в основе, и просьба тренера. В случае с Аланом это в первую очередь фанатичная страсть к футболу и помощь своей команде. За ЦСКА он в буквальном смысле отдавал свое здоровье», – сказала Арсланова.

    Новости по теме
    В 2Drots высказались о возможном подписании Дзагоева 2
    Слуцкий рассказал историю о Дзагоеве и фунтах стерлингов 3
    Стало известно, как Дзагоев принимал решение о завершении карьеры 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+