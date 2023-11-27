Агент Дзагоева: «Алан отдавал за ЦСКА свое здоровье, играл недолеченным»

PR-менеджер Дарья Арсланова, работающая с экс-полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, рассказала о его самоотверженном выступлении за клуб.

Дзагоев на прошлой неделе закончил карьеру в 33 года.

Последним клубом оказалась «Ламия».

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за ЦСКА.

«В интервью Нобелю Алан говорил о том, что не всегда профессионально относился к режиму – это полноценный сон, работа в тренажерном зале, правильное восстановление. Он заострил внимание только на своих ошибках, и это многое говорит о нем как о личности. Но это только один из факторов. Не стоит забывать об интенсивности матчей и тренировок на протяжении десяти лет – с 17 до 27 Алан всегда был в основе, ЦСКА часто играл дважды в неделю. Эти матчи были на самом высоком уровне – еврокубки, чемпионаты Европы и мира, да и РПЛ тогда была сильнее. Риск получить травму больше, футболисты – не машины. Здесь очень важно полноценное восстановление.

И это всегда ответственность и игрока, и тренерского, и медицинского штабов. Клубу нужен был результат здесь и сейчас – Алана просили, и он никогда не отказывал. Вспомним хотя бы матч с «Базелем» в Лиге чемпионов-2017/18, когда он вышел на замену и сравнял счет. Есть разные причины, по которым футболисты выходят на поле недолеченными – это и желание проявить себя, и страх потерять место в основе, и просьба тренера. В случае с Аланом это в первую очередь фанатичная страсть к футболу и помощь своей команде. За ЦСКА он в буквальном смысле отдавал свое здоровье», – сказала Арсланова.