Стало известно, почему судья не показал красную карточку Кордобе на поле

Главный судья матча 16-го тура РПЛ «Урал» – «Краснодар» Сергей Иванов не смог показать красную карточку нападающему гостей Джону Кордобе, потому что тот быстро ушел с поля после финального свистка.

«Красная карточка игроку «Краснодара» № 9 Кордобе не была предъявлена на футбольном поле в связи с тем, что игрок незамедлительно убежал в подтрибунное помещение», – говорится в протоколе игры.