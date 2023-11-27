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    • Стало известно, почему судья не показал красную карточку Кордобе на поле

    Стало известно, почему судья не показал красную карточку Кордобе на поле

    Главный судья матча 16-го тура РПЛ «Урал»«Краснодар» Сергей Иванов не смог показать красную карточку нападающему гостей Джону Кордобе, потому что тот быстро ушел с поля после финального свистка.

    «Красная карточка игроку «Краснодара» № 9 Кордобе не была предъявлена на футбольном поле в связи с тем, что игрок незамедлительно убежал в подтрибунное помещение», – говорится в протоколе игры.

    • Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Урала», а «Краснодар» утратил первую позицию в РПЛ.
    • После игры Кордоба хватал себя за гениталии и делал другие жесты, высказывая недовольство работой судей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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