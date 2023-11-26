Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» и «Реал», 14 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Кадис»: Ледесма, Сальдуа, Фали, Чуст, Каррера, Алькараз, Фернандес, Наварро, Пирес, Рамос, Роджер.

Главный тренер: Серхио Гонсалес Сориано

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Модрич, Вальверде, Хоселу, Диас.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Кадис» – «Реал»