Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Пари НН», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Вахания, Миронов, Глебов, Уткин, Байрамян, Голенков, Мохеби.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Карапузов, Калинский, Эссьен, Майна, Стоцкий, Севикян, Коррейя.

Главный тренер: Сергей Юран

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Пари НН»