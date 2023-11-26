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    • «Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2023

    «Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Пари НН», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Вахания, Миронов, Глебов, Уткин, Байрамян, Голенков, Мохеби.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    «Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Карапузов, Калинский, Эссьен, Майна, Стоцкий, Севикян, Коррейя.

    Главный тренер: Сергей Юран

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Пари НН»

    Ростов-Пари НН смотреть онлайн 26 ноября

    Источник: «Бомбардир»

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