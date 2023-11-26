РПЛ. «Ростов» победил «Пари НН» (1:0) благодаря голу защитника

Ну если к концу первого круга еще были скромные очертания, то после 16-го тура они начинают приобретать более отчетливые формы разделения верхней половины турнирной таблицы и нижней с соответствующими задачами на сезон ... Что дальше - изменится ли картина к перерыву ??? - Сомневаюсь.
«Ростов» в 16-м туре РПЛ переиграл «Пари НН». Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко.
Ростовчане поднялись на десятое место. «Пари НН» остался девятым.
У «Пари НН» одна победа в последних шести матчах.
Россия. РПЛ. 16-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Осипенко, 61 (с пенальти).