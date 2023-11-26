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    • РПЛ. «Ростов» победил «Пари НН» (1:0) благодаря голу защитника

    РПЛ. «Ростов» победил «Пари НН» (1:0) благодаря голу защитника

    «Ростов» в 16-м туре РПЛ переиграл «Пари НН». Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко.

    Ростовчане поднялись на десятое место. «Пари НН» остался девятым.

    У «Пари НН» одна победа в последних шести матчах.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Осипенко, 61 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.11.2023 21:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36752

      VVM1964 21 минуту назад

      Ну если к концу первого круга еще были скромные очертания, то после 16-го тура они начинают приобретать более отчетливые формы разделения верхней половины турнирной таблицы и нижней с соответствующими задачами на сезон ... Что дальше - изменится ли картина к перерыву ??? - Сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +18191

      Garrincha58 1 час назад

      опять пенальти

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57954

      MaxRnD > Garrincha58 24 минуты назад

      Подгорает или пенальти вызвал сомнение ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57954

      MaxRnD > Garrincha58 6 минут назад

      Если тяжело пользоваться поиском в интернете, то я, так и быть, помогу горю:

      Краснодар - 8
      КС -7
      Ростов, ЦСКА, Ахмат, Сочи - по 6
      Урал - 5

      Какие вопросы в этом сезоне к Ростову ?

      0
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      Рейтинг: +1086

      The only one 2 часа назад

      Ростов- с победой! Хоть немного легче дышать будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7561

      sochi-2013 3 часа назад

      Будильник первым прокукарекал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20745

      ilichkadr 3 часа назад

      Земляки с победой!! Скромно, но со вкусом. Медведев молодца!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57954

      MaxRnD > ilichkadr 3 часа назад

      Хотелось бы надеяться, что Песьяков "сел" надолго

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +359

      ЗаЖиМ > MaxRnD 3 часа назад

      Пусть эрофото жены пересматривает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36752

      VVM1964 > MaxRnD 1 час назад

      " ПРИсел" ... )

      2
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