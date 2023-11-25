Реакция Файзуллаева на сравнения с Месси

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев призвал не сравнивать его с Лионелем Месси.

«В Узбекистане всегда была талантливая молодeжь. Сейчас хорошо развивается футбол и страна.

Меня называют узбекским Месси? Нет. Я люблю Месси, но хочу быть собой – Аббосом», – сказал Файзуллаев.