Реакция Файзуллаева на сравнения с Месси

Смотри Аббос не попади в питерскую помойку - пропадешь, там столько загублено
Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев призвал не сравнивать его с Лионелем Месси.
«В Узбекистане всегда была талантливая молодeжь. Сейчас хорошо развивается футбол и страна.
Меня называют узбекским Месси? Нет. Я люблю Месси, но хочу быть собой – Аббосом», – сказал Файзуллаев.
- ЦСКА купил игрока летом у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
- Сейчас 20-летний Аббосбек стоит 2 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 11 матчей, 2 гола, 5 ассистов.