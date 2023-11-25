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    Реакция Файзуллаева на сравнения с Месси

    Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев призвал не сравнивать его с Лионелем Месси.

    «В Узбекистане всегда была талантливая молодeжь. Сейчас хорошо развивается футбол и страна.

    Меня называют узбекским Месси? Нет. Я люблю Месси, но хочу быть собой – Аббосом», – сказал Файзуллаев.

    • ЦСКА купил игрока летом у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Сейчас 20-летний Аббосбек стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 11 матчей, 2 гола, 5 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2985

      Suvorov71 37 минут назад

      Смотри Аббос не попади в питерскую помойку - пропадешь, там столько загублено

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      Рейтинг: +2566

      Fialet > Suvorov71 10 минут назад

      Не, не так. Надо - "смотри Аббос не аббоссрись".

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