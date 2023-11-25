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    Семак отреагировал на нереализованный пенальти Клаудиньо

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о незабитом пенальти в матче с «Сочи» (3:0).

    • Клаудиньо не реализовал 11-метровый при счете 1:0.
    • Бразилец пробил паненкой, но вратарь сочинцев Никита Гойло не купился на трюк соперника.
    • Перед пенальти Клаудиньо отобрал мяч у Андрея Мостового.

    «Мы настолько редко бьем пенальти, что на установке не говорим, кто именно будет бить – есть группа пенальтистов, игроки сами решают, кто из них будет исполнять.

    Удар Клаудиньо? Ничего страшного, это лотерея», – заявил Семак.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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