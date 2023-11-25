Семак отреагировал на нереализованный пенальти Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о незабитом пенальти в матче с «Сочи» (3:0).

Клаудиньо не реализовал 11-метровый при счете 1:0.

Бразилец пробил паненкой, но вратарь сочинцев Никита Гойло не купился на трюк соперника.

Перед пенальти Клаудиньо отобрал мяч у Андрея Мостового.

«Мы настолько редко бьем пенальти, что на установке не говорим, кто именно будет бить – есть группа пенальтистов, игроки сами решают, кто из них будет исполнять.

Удар Клаудиньо? Ничего страшного, это лотерея», – заявил Семак.

Новый тур РПЛ: ставьте на главные матчи без риска с бонусом до 17000₽!