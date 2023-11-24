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    • Экс-директор «Арсенала» Т выделил сильные качества Кононова

    Экс-директор «Арсенала» Т выделил сильные качества Кононова

    Бывший спортивный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов выделил сильные качества экс-тренера команды Олега Кононова.

    – Чем он по-тренерски хорош?

    – Может достучаться! Это прямо его конек!

    – Большое дело.

    – Вызвать человека, один на один ему что-то втолковывать, рассказывать, в чем прибавить... Контакт Кононов находит. Он интеллигентный человек, излагает грамотно. После этих сеансов общения у людей глаза загорались, начинали пахать.

    – А с командой в целом?

    – Вот здесь, мне кажется, он недорабатывал. Я уверен: тут еще вопрос в штабе! Главного тренера делают помощники!

    – У Олега Николаевича с ними беда?

    – У Кононова ни-ког-да не было сильных помощников. Вдобавок они часто меняются.

    • Кононов был в «Арсенале» в 2018 и 2022 годах.
    • В 2018-2019 годах тренер работал в «Спартаке».
    • Осенью Кононов покинул «Леон Сатурн» (Вторая лига).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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