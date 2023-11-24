Экс-директор «Арсенала» Т выделил сильные качества Кононова

Бывший спортивный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов выделил сильные качества экс-тренера команды Олега Кононова.
– Чем он по-тренерски хорош?
– Может достучаться! Это прямо его конек!
– Большое дело.
– Вызвать человека, один на один ему что-то втолковывать, рассказывать, в чем прибавить... Контакт Кононов находит. Он интеллигентный человек, излагает грамотно. После этих сеансов общения у людей глаза загорались, начинали пахать.
– А с командой в целом?
– Вот здесь, мне кажется, он недорабатывал. Я уверен: тут еще вопрос в штабе! Главного тренера делают помощники!
– У Олега Николаевича с ними беда?
– У Кононова ни-ког-да не было сильных помощников. Вдобавок они часто меняются.
- Кононов был в «Арсенале» в 2018 и 2022 годах.
- В 2018-2019 годах тренер работал в «Спартаке».
- Осенью Кононов покинул «Леон Сатурн» (Вторая лига).
Источник: «Спорт-Экспресс»