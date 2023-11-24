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    • Балашов: «Дзюба был готов на любые траты, лишь бы сыграть против «Зенита» Манчини»

    Балашов: «Дзюба был готов на любые траты, лишь бы сыграть против «Зенита» Манчини»

    Бывший спортивный директор «Арсенала» из Тулы Дмитрий Балашов рассказал о периоде в клубе Артема Дзюбы.

    • Туляки арендовали Дзюбу у «Зенита» в 2018 году на полгода.
    • Петербуржцев тогда тренировал Роберто Манчини.
    • После аренды в «Арсенал» Дзюба попал в заявку России на ЧМ-2018.

    – В 2018-м «Арсенал» арендовал Дзюбу на полгода. К этим переговорам вы отношения не имели?

    – Да я вообще не верил, что они возможны.

    – Расскажите-ка.

    – Эти переговоры вел Гурам Аджоев. Мне позвонил: «Возьмем Дзюбу». Я ответил: «Вы что, прикалываетесь?» Ну, нереально! Уровень Артема в тот момент разве для «Арсенала»? А зарплата? Так и не верил, пока меня не пригласили в Москву подписывать контракт. Дзюба даже в тот момент хохмил не переставая. Вокруг него постоянно позитив. Как только оказался в Туле – команда изменилась сразу.

    – В чем?

    – Совсем другая раздевалка. Выходили против любой команды – и впервые появилось чувство, что проиграть мы не можем. Есть в Дзюбе что-то необыкновенное для футболиста.

    – Заряжает уверенностью?

    – Абсолютно всех. Мегапозитивный парень. Ну и футболист классный. Помните, как мы сыграли с «Зенитом» 3:3? Питер прописал сумму, которую надо выложить за участие Артема в этом матче.

    – Что-то с числом 10. 10 тысяч евро?

    – 10 миллионов рублей! Не буду говорить, кто заплатил.

    – Вы вроде обмолвились тогда, что раскошелился клуб.

    – Раз говорил – подтверждаю. Но и сам Дзюба согласился заплатить. Просто мы не сочли это правильным. Артем так хотел сыграть, что готов был на любые траты: «Только допустите меня до «Зенита», умоляю!»

    – Он же забил в том матче?

    – Решающий гол, третий. Еще голевую отдал. Такое наслаждение вспоминать, как Артем настраивался на «Зенит», – и всей команде это передалось!

    – Манчини он ненавидел.

    – Дзюба готовил команду наравне с Божовичем: «Мы не слабее, не можем проиграть!» После гола он и показал что-то Манчини.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      Бобссон 59 минут назад

      Решающий гол при счёте 3:3.И что же он решил?

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