Балашов: «Дзюба был готов на любые траты, лишь бы сыграть против «Зенита» Манчини»

Бывший спортивный директор «Арсенала» из Тулы Дмитрий Балашов рассказал о периоде в клубе Артема Дзюбы.

Туляки арендовали Дзюбу у «Зенита» в 2018 году на полгода.

Петербуржцев тогда тренировал Роберто Манчини.

После аренды в «Арсенал» Дзюба попал в заявку России на ЧМ-2018.

– В 2018-м «Арсенал» арендовал Дзюбу на полгода. К этим переговорам вы отношения не имели?

– Да я вообще не верил, что они возможны.

– Расскажите-ка.

– Эти переговоры вел Гурам Аджоев. Мне позвонил: «Возьмем Дзюбу». Я ответил: «Вы что, прикалываетесь?» Ну, нереально! Уровень Артема в тот момент разве для «Арсенала»? А зарплата? Так и не верил, пока меня не пригласили в Москву подписывать контракт. Дзюба даже в тот момент хохмил не переставая. Вокруг него постоянно позитив. Как только оказался в Туле – команда изменилась сразу.

– В чем?

– Совсем другая раздевалка. Выходили против любой команды – и впервые появилось чувство, что проиграть мы не можем. Есть в Дзюбе что-то необыкновенное для футболиста.

– Заряжает уверенностью?

– Абсолютно всех. Мегапозитивный парень. Ну и футболист классный. Помните, как мы сыграли с «Зенитом» 3:3? Питер прописал сумму, которую надо выложить за участие Артема в этом матче.

– Что-то с числом 10. 10 тысяч евро?

– 10 миллионов рублей! Не буду говорить, кто заплатил.

– Вы вроде обмолвились тогда, что раскошелился клуб.

– Раз говорил – подтверждаю. Но и сам Дзюба согласился заплатить. Просто мы не сочли это правильным. Артем так хотел сыграть, что готов был на любые траты: «Только допустите меня до «Зенита», умоляю!»

– Он же забил в том матче?

– Решающий гол, третий. Еще голевую отдал. Такое наслаждение вспоминать, как Артем настраивался на «Зенит», – и всей команде это передалось!

– Манчини он ненавидел.

– Дзюба готовил команду наравне с Божовичем: «Мы не слабее, не можем проиграть!» После гола он и показал что-то Манчини.