В «Ростове» отреагировали на решение ФИФА по Норманну

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин дал комментарий по поводу вердикта ФИФА, вставшего на сторону клуба в споре с Матиасом Норманном.

Норвежец покинул Россию, уведомив об одностороннем расторжении контрактов.

После этого футболист перешел в саудовский «Аль-Раед» на правах свободного агента, заключив контракт до 30 июня 2025 года.

ФИФА признала действия Норманна незаконными и обязала его выплатить компенсацию.

«Когда должны прийти деньги? Ждем, когда получим решение, где будет все расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего», – сказал Рыскин.

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