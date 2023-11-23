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    В «Ростове» отреагировали на решение ФИФА по Норманну

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин дал комментарий по поводу вердикта ФИФА, вставшего на сторону клуба в споре с Матиасом Норманном.

    • Норвежец покинул Россию, уведомив об одностороннем расторжении контрактов.
    • После этого футболист перешел в саудовский «Аль-Раед» на правах свободного агента, заключив контракт до 30 июня 2025 года.
    • ФИФА признала действия Норманна незаконными и обязала его выплатить компенсацию.

    «Когда должны прийти деньги? Ждем, когда получим решение, где будет все расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего», – сказал Рыскин.

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    Источник: ТАСС

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    23.11.2023 22:25
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