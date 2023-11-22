Шалимов объяснил, чем Головин отличается от других игроков сборной России

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов охарактеризовал полузащитника команды Александра Головина.

«Много разговоров о том, что он лидер, потому что он уехал и прогрессирует. А на мой взгляд, разница между Александром и другими в том, что он более талантлив и этот талант в себе развивает, там есть трудолюбие и ответственность. И свой талант он реализует, что положительно его характеризует.

То есть развивается и прогрессирует он не потому, что уехал, а потому, что правильно к своему таланту и в целом к футболу относится», – сказал Шалимов.

Головин 5 лет выступает за «Монако».

Он стал лучшим в команде по итогам 2 последних месяцев.

Зимой сообщалось об интересе к Головину со стороны «Боруссии» Д.

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