Шалимов объяснил, чем Головин отличается от других игроков сборной России

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов охарактеризовал полузащитника команды Александра Головина.

«Много разговоров о том, что он лидер, потому что он уехал и прогрессирует. А на мой взгляд, разница между Александром и другими в том, что он более талантлив и этот талант в себе развивает, там есть трудолюбие и ответственность. И свой талант он реализует, что положительно его характеризует.

То есть развивается и прогрессирует он не потому, что уехал, а потому, что правильно к своему таланту и в целом к футболу относится», – сказал Шалимов.