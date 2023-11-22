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    • Шалимов объяснил, чем Головин отличается от других игроков сборной России

    Шалимов объяснил, чем Головин отличается от других игроков сборной России

    Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов охарактеризовал полузащитника команды Александра Головина.

    «Много разговоров о том, что он лидер, потому что он уехал и прогрессирует. А на мой взгляд, разница между Александром и другими в том, что он более талантлив и этот талант в себе развивает, там есть трудолюбие и ответственность. И свой талант он реализует, что положительно его характеризует.

    То есть развивается и прогрессирует он не потому, что уехал, а потому, что правильно к своему таланту и в целом к футболу относится», – сказал Шалимов.

    • Головин 5 лет выступает за «Монако».
    • Он стал лучшим в команде по итогам 2 последних месяцев.
    • Зимой сообщалось об интересе к Головину со стороны «Боруссии» Д.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.11.2023 23:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      Suvorov71 1 час назад

      Ну что, работа и труд даром не пройдут, молодец, что тут скажешь, удачи и продолжай рости

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