Шалимов объяснил, чем Головин отличается от других игроков сборной России

Ну что, работа и труд даром не пройдут, молодец, что тут скажешь, удачи и продолжай рости
Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов охарактеризовал полузащитника команды Александра Головина.
«Много разговоров о том, что он лидер, потому что он уехал и прогрессирует. А на мой взгляд, разница между Александром и другими в том, что он более талантлив и этот талант в себе развивает, там есть трудолюбие и ответственность. И свой талант он реализует, что положительно его характеризует.
То есть развивается и прогрессирует он не потому, что уехал, а потому, что правильно к своему таланту и в целом к футболу относится», – сказал Шалимов.
- Головин 5 лет выступает за «Монако».
- Он стал лучшим в команде по итогам 2 последних месяцев.
- Зимой сообщалось об интересе к Головину со стороны «Боруссии» Д.