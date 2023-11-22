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    • Узбекистан сенсационно победил Англию в плей-офф ЧМ не старше 17 лет

    Узбекистан сенсационно победил Англию в плей-офф ЧМ не старше 17 лет

    Узбекистан в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 17 лет прошел Англию.

    Узбекистанцы победили со счетом 2:1. Решающий гол забит на 67-й минуте.

    • Матч прошел в Индонезии.
    • В четвертьфинале Узбекистан встретится с победителем пары Франция – Сенегал.
    • Финал турнира намечен на 2 декабря. Действующий победитель – Бразилия, которая встретится в четвертьфинале с Аргентиной.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2814

      serglider 5 минут назад

      Да, уж... Казахстан до последнего тура боролся за выход на Евро, молодежка узбеков сделала англичан и... только наши где-то в заднице)))

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      Рейтинг: +19

      PHILADELPHIA 2015 12 минут назад

      Поздравляем братьев-узбеков!!

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