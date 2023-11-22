Узбекистан сенсационно победил Англию в плей-офф ЧМ не старше 17 лет

Да, уж... Казахстан до последнего тура боролся за выход на Евро, молодежка узбеков сделала англичан и... только наши где-то в заднице)))
Узбекистан в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 17 лет прошел Англию.
Узбекистанцы победили со счетом 2:1. Решающий гол забит на 67-й минуте.
- Матч прошел в Индонезии.
- В четвертьфинале Узбекистан встретится с победителем пары Франция – Сенегал.
- Финал турнира намечен на 2 декабря. Действующий победитель – Бразилия, которая встретится в четвертьфинале с Аргентиной.