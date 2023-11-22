Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Дзагоев рассказал о срыве трансфера в «Спартак»

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью на ютуб-канале Нобеля Арустамяна рассказал, что мог оказаться в «Спартаке».

    – Слышал, что «Анжи» хотел тебя заполучить.

    – Было такое. И суммы были очень хорошие. Официально они ЦСКА не делали предложение. Также было и от «Спартака». Официального предложения не было, но то же самое, как и с «Анжи».

    – От «Спартака» было?

    – Да. Что если ты скажешь «да», мы начинаем переговоры, выкупаем твой контракт. Если ты говоришь «да». Насчет «Спартака», я не помню какие суммы были, а с «Анжи», насколько помню, 3,5 миллиона евро в год и миллион подъемные.

    – Контракт был на пять лет?

    – Да. «Спартаку» я сразу сказал: «Нет. Это точно». Насчет «Анжи» тоже были разговоры, но в конечном итоге прям больших сомнений у меня не было. Если тебе такие суммы бьют-бьют, но ты нет-нет, но подумываешь. Но тоже дальше не пошло.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

    Новости по теме
    Дзагоев рассказал, что мог перейти из ЦСКА в «Зенит»
    Комментатор Моссаковский рассказал, что помешало карьере Дзагоева помимо травм 1
    «Раз в год и палка стреляет»: Дзагоев – о чемпионстве «Спартака» в 2017 году 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5451

      ПалкоВводецъ (returned) 39 минут назад

      Ну прям все делали предложения, а вот официально никто! Его лазарет не выдержит ни один клуб. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1981

      mahan 41 минуту назад

      Наверное и Реал с Барселоной приглашали, а ты так и не пошёл. Сказки они и есть сказки, раз не было официального предложения клубу, значит всё остальное просто болтовня и слухи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31957

      JTherry 1 час назад

      на хера Спартаку нужен "хрусталь" из конюшни, если тогда был свой "хрусталь" не хуже, целый Ананидзе...) вот если бы "богемский хрусталь" предложили, а то какая-то джага-джага - постоянно хромая лошадь...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2645

      Красногвардейчик 1 час назад

      Дзагоев не Марио Фернандес....это действительно легенда а не иуда

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+