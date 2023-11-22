Дзагоев рассказал о срыве трансфера в «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью на ютуб-канале Нобеля Арустамяна рассказал, что мог оказаться в «Спартаке».

– Слышал, что «Анжи» хотел тебя заполучить.

– Было такое. И суммы были очень хорошие. Официально они ЦСКА не делали предложение. Также было и от «Спартака». Официального предложения не было, но то же самое, как и с «Анжи».

– От «Спартака» было?

– Да. Что если ты скажешь «да», мы начинаем переговоры, выкупаем твой контракт. Если ты говоришь «да». Насчет «Спартака», я не помню какие суммы были, а с «Анжи», насколько помню, 3,5 миллиона евро в год и миллион подъемные.

– Контракт был на пять лет?

– Да. «Спартаку» я сразу сказал: «Нет. Это точно». Насчет «Анжи» тоже были разговоры, но в конечном итоге прям больших сомнений у меня не было. Если тебе такие суммы бьют-бьют, но ты нет-нет, но подумываешь. Но тоже дальше не пошло.