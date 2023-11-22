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Дзагоев рассказал о срыве трансфера в «Спартак»

22 ноября 2023, 13:12
11

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью на ютуб-канале Нобеля Арустамяна рассказал, что мог оказаться в «Спартаке».

– Слышал, что «Анжи» хотел тебя заполучить.

– Было такое. И суммы были очень хорошие. Официально они ЦСКА не делали предложение. Также было и от «Спартака». Официального предложения не было, но то же самое, как и с «Анжи».

– От «Спартака» было?

– Да. Что если ты скажешь «да», мы начинаем переговоры, выкупаем твой контракт. Если ты говоришь «да». Насчет «Спартака», я не помню какие суммы были, а с «Анжи», насколько помню, 3,5 миллиона евро в год и миллион подъемные.

– Контракт был на пять лет?

– Да. «Спартаку» я сразу сказал: «Нет. Это точно». Насчет «Анжи» тоже были разговоры, но в конечном итоге прям больших сомнений у меня не было. Если тебе такие суммы бьют-бьют, но ты нет-нет, но подумываешь. Но тоже дальше не пошло.

  • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
  • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
  • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Дзагоев Алан
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1700648858
Дзагоев не Марио Фернандес....это действительно легенда а не иуда
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JTherry
1700648873
на хера Спартаку нужен "хрусталь" из конюшни, если тогда был свой "хрусталь" не хуже, целый Ананидзе...) вот если бы "богемский хрусталь" предложили, а то какая-то джага-джага - постоянно хромая лошадь...)))
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mahan
1700651510
Наверное и Реал с Барселоной приглашали, а ты так и не пошёл. Сказки они и есть сказки, раз не было официального предложения клубу, значит всё остальное просто болтовня и слухи.
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alefreddy
1700660805
ну прямо звезда нарасхват-только по слухам и до думкам
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