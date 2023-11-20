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    • Полузащитник «Пари НН» может стать одноклубником Кокорина в «Арисе»

    Полузащитник «Пари НН» может стать одноклубником Кокорина в «Арисе»

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский подтвердил интерес клуба к Эдгару Севикяну из «Пари НН».

    – Мы все рынки рассматриваем. Будем иметь в виду и российский чемпионат. Но для трансфера должно многое совпасть.

    – Вы говорили об интересе к Севикяну. Может, были какие-то подвижки в этом вопросе?

    – Он у нас в списке. Но там не только он. Надо смотреть, чтобы все совпадало: финансы, возраст, желание футболиста, агента.

    Если у футболиста не будет желания переходить к нам, то мы не будем его тянуть насильно.

    Мы видим наш клуб как скачок, чтобы на игрока посмотрели дальше. Поэтому заманивать кого-то деньгами не будем.

    • 22-летний Севикян – воспитанник «Локомотива».
    • До «Пари НН» он выступал в Испании за молодежную команду «Леванте».
    • В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2023 17:50
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