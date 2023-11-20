Полузащитник «Пари НН» может стать одноклубником Кокорина в «Арисе»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский подтвердил интерес клуба к Эдгару Севикяну из «Пари НН».

– Мы все рынки рассматриваем. Будем иметь в виду и российский чемпионат. Но для трансфера должно многое совпасть.

– Вы говорили об интересе к Севикяну. Может, были какие-то подвижки в этом вопросе?

– Он у нас в списке. Но там не только он. Надо смотреть, чтобы все совпадало: финансы, возраст, желание футболиста, агента.

Если у футболиста не будет желания переходить к нам, то мы не будем его тянуть насильно.

Мы видим наш клуб как скачок, чтобы на игрока посмотрели дальше. Поэтому заманивать кого-то деньгами не будем.