Экс-советник Федуна назвал лучших игроков 1-го круга РПЛ – они все россияне

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших футболистов первого круга РПЛ. Это полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов, нападающий «Зенита» Иван Сергеев и форвард ЦСКА Федор Чалов.

«На мой взгляд, лучшие игроки первого круга РПЛ – Ежов, Сергеев и Чалов. Да, можно также добавить некоторых легионеров из «Краснодара» или «Зенита», но я назову только россиян.

Безусловно, обидно, что среди лучших нет футболистов «Спартака». К сожалению, сейчас главный тренер команды не развивает их потенциал», – сказал Камоцци.