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    • Экс-советник Федуна назвал лучших игроков 1-го круга РПЛ – они все россияне

    Экс-советник Федуна назвал лучших игроков 1-го круга РПЛ – они все россияне

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших футболистов первого круга РПЛ. Это полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов, нападающий «Зенита» Иван Сергеев и форвард ЦСКА Федор Чалов.

    «На мой взгляд, лучшие игроки первого круга РПЛ – Ежов, Сергеев и Чалов. Да, можно также добавить некоторых легионеров из «Краснодара» или «Зенита», но я назову только россиян.

    Безусловно, обидно, что среди лучших нет футболистов «Спартака». К сожалению, сейчас главный тренер команды не развивает их потенциал», – сказал Камоцци.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20663

      NewLife 40 минут назад

      Был советник Федуна, а стал подстилкой б.о.м.жатской клоаки РБ Спорт((

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      Рейтинг: +20683

      ilichkadr 57 минут назад

      нападающий и форвард?
      Форвард не нападающий, а нападающий не форвард? Что за хрень?
      Тогда уж нападающий и страйкер, или на худой конец голеодор.

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