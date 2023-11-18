Евсеев: «Мостовой эксперт? Мне не надо говорить про него»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев высказался о критике Александра Мостового в адрес сборной России.

– Нужна ли сборная России в такое время?

– А почему нет? Сборная должна существовать и играть.

– А матчи против сборных Кении, Кубы приносят какую-то пользу?

– Найдите других соперников, в чем проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться.

Сборная должна существовать несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.

– Скоро матч в Волгограде.

– Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник. Думаю, соберется полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков.

– А что думаете насчет критики Карпина, который совмещает посты?

– Кто критикует?

– Эксперты, болельщики.

– Какие эксперты?

– Мостовой, например.

– Он эксперт?

– Думаю, да.

– Мне не надо говорить про него. Вы знаете, почему он так много критикует Карпина?

– Не могу точно сказать, только догадки.

– Ну вот. Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и не важно, кто и что говорит.