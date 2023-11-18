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    Евсеев: «Мостовой эксперт? Мне не надо говорить про него»

    Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев высказался о критике Александра Мостового в адрес сборной России.

    – Нужна ли сборная России в такое время?

    – А почему нет? Сборная должна существовать и играть.

    – А матчи против сборных Кении, Кубы приносят какую-то пользу?

    – Найдите других соперников, в чем проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться.

    Сборная должна существовать несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.

    – Скоро матч в Волгограде.

    – Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник. Думаю, соберется полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков.

    – А что думаете насчет критики Карпина, который совмещает посты?

    – Кто критикует?

    – Эксперты, болельщики.

    – Какие эксперты?

    – Мостовой, например.

    – Он эксперт?

    – Думаю, да.

    – Мне не надо говорить про него. Вы знаете, почему он так много критикует Карпина?

    – Не могу точно сказать, только догадки.

    Ну вот. Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и не важно, кто и что говорит.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.11.2023 19:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +530

      TIMOTHY 22 часа назад

      Евсея сюда же затащили в базар вокзал))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2906

      Suvorov71 > TIMOTHY 21 час назад

      вонь помойная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +530

      TIMOTHY > Suvorov71 21 час назад

      Шахта подвальная тебя приревнует)) отвались голубоглазый от меня...меня женский пол привлекает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4800

      шахта Заполярная > TIMOTHY 20 часов назад

      Привет тампакс, все воняешь

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