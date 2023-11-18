Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евсеев: «Мостовой эксперт? Мне не надо говорить про него»

18 ноября 2023, 19:25
3

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев высказался о критике Александра Мостового в адрес сборной России.

– Нужна ли сборная России в такое время?

– А почему нет? Сборная должна существовать и играть.

– А матчи против сборных Кении, Кубы приносят какую-то пользу?

– Найдите других соперников, в чем проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться.

Сборная должна существовать несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.

– Скоро матч в Волгограде.

– Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник. Думаю, соберется полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков.

– А что думаете насчет критики Карпина, который совмещает посты?

– Кто критикует?

– Эксперты, болельщики.

– Какие эксперты?

– Мостовой, например.

– Он эксперт?

– Думаю, да.

– Мне не надо говорить про него. Вы знаете, почему он так много критикует Карпина?

– Не могу точно сказать, только догадки.

Ну вот. Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и не важно, кто и что говорит.

Еще по теме:
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной» 1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева» 7
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Кубань Евсеев Вадим Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Exnaton
1700484060
По делу...
Ответить
Главные новости
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
3
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Все новости
Все новости
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
Вчера, 14:29
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
Вчера, 14:10
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
16
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+