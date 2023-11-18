Евсеев: «Мостовой эксперт? Мне не надо говорить про него»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев высказался о критике Александра Мостового в адрес сборной России.
– Нужна ли сборная России в такое время?
– А почему нет? Сборная должна существовать и играть.
– А матчи против сборных Кении, Кубы приносят какую-то пользу?
– Найдите других соперников, в чем проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться.
Сборная должна существовать несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.
– Скоро матч в Волгограде.
– Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник. Думаю, соберется полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков.
– А что думаете насчет критики Карпина, который совмещает посты?
– Кто критикует?
– Эксперты, болельщики.
– Какие эксперты?
– Мостовой, например.
– Он эксперт?
– Думаю, да.
– Мне не надо говорить про него. Вы знаете, почему он так много критикует Карпина?
– Не могу точно сказать, только догадки.
– Ну вот. Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и не важно, кто и что говорит.