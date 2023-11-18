Евсеев не видит связи между прогрессом игроков и участием в еврокубках

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев не согласен с мнением, что отсутствие еврокубков пагубно влияет на развитие российских футболистов.

– А где сейчас искать мотивацию, особенно молодым российским футболистам в условиях международного бана?

– А у нас что, все команды играли в еврокубках? Я сейчас не понял что-то.

– Нет, не все.

– Три-четыре клуба только, а при чем тут все остальные? Я этого не понимаю.

– Возможно ли прогрессировать без еврокубков?

– Конечно! Это возможно, не вижу никаких проблем. Ну сыграли в еврокубках две игры, проиграли и вылетели. О каком прогрессе здесь идет речь? Кто-то и без еврокубков может развиваться.

Играйте в футбол, доказывайте на тренировках. Сейчас нет такого количества иностранцев, как раньше. Упор делается на российских футболистов, в том числе и молодых.