Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Евсеев не видит связи между прогрессом игроков и участием в еврокубках

    Евсеев не видит связи между прогрессом игроков и участием в еврокубках

    Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев не согласен с мнением, что отсутствие еврокубков пагубно влияет на развитие российских футболистов.

    – А где сейчас искать мотивацию, особенно молодым российским футболистам в условиях международного бана?

    – А у нас что, все команды играли в еврокубках? Я сейчас не понял что-то.

    – Нет, не все.

    – Три-четыре клуба только, а при чем тут все остальные? Я этого не понимаю.

    – Возможно ли прогрессировать без еврокубков?

    – Конечно! Это возможно, не вижу никаких проблем. Ну сыграли в еврокубках две игры, проиграли и вылетели. О каком прогрессе здесь идет речь? Кто-то и без еврокубков может развиваться.

    Играйте в футбол, доказывайте на тренировках. Сейчас нет такого количества иностранцев, как раньше. Упор делается на российских футболистов, в том числе и молодых.

    Новости по теме
    Евсеев ответил на предложение взять Мостового на стажировку 5
    «Вы че так завелись-то?»: Евсеев устроил перепалку на пресс-конференции после поражения 1
    «Тюмень» потроллила Евсеева после разгрома его «Кубани» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+