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    • Евсеев ответил на предложение взять Мостового на стажировку

    Евсеев ответил на предложение взять Мостового на стажировку

    Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев прокомментировал потенциальную стажировку Александра Мостового в клубе.

    «Пригласить Мостового на стажировку? Не ко мне вопрос вообще. Я читаю сейчас все СМИ, и везде одни и те же вопросы про стажировку Мостового. Это что, тренд какой-то сейчас? Не могу понять этого. Откуда такие тренды пошли: где Мостовой будет проходить стажировку», – сказал Евсеев.

    • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию и перед ее получением ему необходимо пройти клубную стажировку.
    • «Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.
    • Евсеев в команде с сентября.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.11.2023 17:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1009

      The only one 4 часа назад

      Мостовому надо на стажировку в Зенит. Скупают же они всех более менее перспективных игроков. Почему бы и с тренерами так не поступить?

      0
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      Рейтинг: +15

      Max-Mir-google 6 часов назад

      Мостовому подавай только царский клуб для стажировки, иначе по чину не положено. Пердив не его уровень. Ла лига не меньше, ну на худой конец Спартак или Пари НН. Юран с ним справится. Только не отправляйте его в Ростов к его бывшему соседу по кубрику.

      1
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      Рейтинг: +20645

      NewLife 17 ноября, 18:03

      Утром жена включила утюг, а оттуда Мостовой постит))

      0
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      Рейтинг: +519

      TIMOTHY 17 ноября, 17:35

      Мостовой идёт на стажировку к испанцу в Спартак! Точка

      1
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      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK 17 ноября, 17:17

      Только ты сможешь его научить как запрыгнуть на стол )))

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