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  • Евсеев ответил на предложение взять Мостового на стажировку

Евсеев ответил на предложение взять Мостового на стажировку

17 ноября 2023, 17:14
2

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев прокомментировал потенциальную стажировку Александра Мостового в клубе.

«Пригласить Мостового на стажировку? Не ко мне вопрос вообще. Я читаю сейчас все СМИ, и везде одни и те же вопросы про стажировку Мостового. Это что, тренд какой-то сейчас? Не могу понять этого. Откуда такие тренды пошли: где Мостовой будет проходить стажировку», – сказал Евсеев.

  • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию и перед ее получением ему необходимо пройти клубную стажировку.
  • «Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.
  • Евсеев в команде с сентября.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Кубань Евсеев Вадим Мостовой Александр
Комментарии (2)
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NewLife
1700233401
Утром жена включила утюг, а оттуда Мостовой постит))
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Max-Mir-google
1700299723
Мостовому подавай только царский клуб для стажировки, иначе по чину не положено. Пердив не его уровень. Ла лига не меньше, ну на худой конец Спартак или Пари НН. Юран с ним справится. Только не отправляйте его в Ростов к его бывшему соседу по кубрику.
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