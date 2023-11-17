Евсеев ответил на предложение взять Мостового на стажировку

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев прокомментировал потенциальную стажировку Александра Мостового в клубе.

«Пригласить Мостового на стажировку? Не ко мне вопрос вообще. Я читаю сейчас все СМИ, и везде одни и те же вопросы про стажировку Мостового. Это что, тренд какой-то сейчас? Не могу понять этого. Откуда такие тренды пошли: где Мостовой будет проходить стажировку», – сказал Евсеев.

Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию и перед ее получением ему необходимо пройти клубную стажировку.

«Кубань» идет в зоне вылета Первой лиги.

Евсеев в команде с сентября.

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