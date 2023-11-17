Экс-футболист сборной России рассказал, как Пиняеву стать звездой европейского масштаба

Участник чемпионата мира-2002 в составе сборной России, бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов сказал, в чем нужно добавить нападающему красно-зеленых Сергею Пиняеву.

«Те ребята, которые настроены профессионально выстраивать собственные карьеры, обязательно будут брать с него пример. Одно дело – медийный Дзюба, прошедший огонь и воду, и другое – талантливый парень, у которого все впереди. Казалось, недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной. Пиняев неплохо проявил себя, хотя многие считают, что нынешний сезон получается для него провальным.

Но дело немного в другом: неожиданно раскрывшийся на позиции левого вингера Наир Тикнизян помешал прогрессу партнера. Сергея пришлось перемещать на правый фланг. Но он должен пройти эту школу жизни. Верю, у Пиняева хорошее будущее. Он пусть и невысокий, зато взрывной и техничный. Осталось добавить в черновой работе, все же хавбек обязан помогать и в обороне. Тогда Сергей превратится в звезду европейского масштаба», – сказал Пименов.