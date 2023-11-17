Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Экс-футболист сборной России рассказал, как Пиняеву стать звездой европейского масштаба

    Экс-футболист сборной России рассказал, как Пиняеву стать звездой европейского масштаба

    Участник чемпионата мира-2002 в составе сборной России, бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов сказал, в чем нужно добавить нападающему красно-зеленых Сергею Пиняеву.

    «Те ребята, которые настроены профессионально выстраивать собственные карьеры, обязательно будут брать с него пример. Одно дело – медийный Дзюба, прошедший огонь и воду, и другое – талантливый парень, у которого все впереди. Казалось, недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной. Пиняев неплохо проявил себя, хотя многие считают, что нынешний сезон получается для него провальным.

    Но дело немного в другом: неожиданно раскрывшийся на позиции левого вингера Наир Тикнизян помешал прогрессу партнера. Сергея пришлось перемещать на правый фланг. Но он должен пройти эту школу жизни. Верю, у Пиняева хорошее будущее. Он пусть и невысокий, зато взрывной и техничный. Осталось добавить в черновой работе, все же хавбек обязан помогать и в обороне. Тогда Сергей превратится в звезду европейского масштаба», – сказал Пименов.

    • Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в конце прошлого года.
    • В нынешнем сезоне 19‑летний футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Новости по теме
    В «Локомотиве» определились с будущим Миранчука и Жемалетдинова, у которых летом истекают контракты
    Канчельскис назвал футболиста ЦСКА, которого он предлагал «Локомотиву»: «Они его профукали» 1
    Стали известны ретрогруппы, которые выступят на матче «Локомотив» – ЦСКА 7
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      jfuenldn 17 ноября, 14:37

      ***
      -Стопроцентные ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

      [email protected]

      -На данное Событие Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ;

      Футбол ЧЕ до 21 Квл 15:00
      Косово до 21 - Болгария до 21
      Гол Косово до 21 в Первом
      Кфф 2,10
      ***

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 17 ноября, 13:23

      Ну куда ему за бугор, он здесь то еще не в основе, это питерская помойка захотело его взять к себе, а другие клюнули

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +916

      Цугундeр 17 ноября, 11:53

      В " звезду европейского масштаба» у нас сходу превращается каждый второй (ну, или первый , если он армянского разлива , но российского приплода.). Лишь бы ему было
      меньше двадцати и он ,не спотыкаясь , добегал до штрафной.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+