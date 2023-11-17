Месси объяснил поражение Аргентины от Уругвая

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему его команде было трудно играть в отборочном матче ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

«Мы знали, с какой командой нам предстояло столкнуться, нам было трудно играть. Они играют интенсивно, у них есть физически сильные и быстрые футболисты. Мы не чувствовали себя комфортно. Нам нужно встать на ноги и сыграть в хороший футбол в Бразилии», – сказал Месси.