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    Месси объяснил поражение Аргентины от Уругвая

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему его команде было трудно играть в отборочном матче ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

    «Мы знали, с какой командой нам предстояло столкнуться, нам было трудно играть. Они играют интенсивно, у них есть физически сильные и быстрые футболисты. Мы не чувствовали себя комфортно. Нам нужно встать на ноги и сыграть в хороший футбол в Бразилии», – сказал Месси.

    • Нападающий провел на поле весь матч.
    • Аргентина впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2026, до этого команда выиграла четыре матча из четырех.

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    Источник: Страница сборной Аргентины в социальной сети X

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    17.11.2023 08:01
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