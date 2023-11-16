Романцев высказался о жизни в СССР

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопросы про жизнь в советский период.

– Вы называли себя человеком советской формации. Что это значит?

– Наверное, я яркий представитель той формации, о которой сейчас рассказывал. Сейчас ведь слово «совесть» считается немодным. А у нас оно было одним из главных.

Так же и с понятиями дружбы, взаимовыручки. Хотя с 90-х годов все это начали переламывать, внушать, что нельзя быть таким. Но я все-таки пытаюсь таким остаться.

Я вырос в лучшей стране мира – СССР. Сейчас вытягивают всю грязь: есть нечего, надеть нечего. Это было, но страна жила счастливо. И была сильной. Космонавты – первые. Огромное количество открытий.

– А что-то плохое в СССР было?

– Да много плохого было. Только мы все плохое вытащили и выпятили, а все хорошее забыли. А с Запада наоборот – все хорошее не взяли, а все плохое перенесли. Все их дерьмо возвеличили и сказали, что оно прекрасное.

– Вас беспокоили запреты, отсутствие свобод?

– А каких свобод? Да, зацикленные немножко, но ничего страшного в этом не было. Не думали. Точнее, думали, что это и есть жизнь. Может быть, из-за молодости.

Если бы я жил при советской власти в нынешнем возрасте, может, мне бы тоже показалось, что свобод нет, никуда поехать не могу, поесть нечего. Когда молодые – все по фигу. Ну подумаешь – никуда поехать не могу! Мы удовольствие получали там, где жили.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?