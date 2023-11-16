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Романцев высказался о жизни в СССР

16 ноября 2023, 23:41
13

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопросы про жизнь в советский период.

– Вы называли себя человеком советской формации. Что это значит?

– Наверное, я яркий представитель той формации, о которой сейчас рассказывал. Сейчас ведь слово «совесть» считается немодным. А у нас оно было одним из главных.

Так же и с понятиями дружбы, взаимовыручки. Хотя с 90-х годов все это начали переламывать, внушать, что нельзя быть таким. Но я все-таки пытаюсь таким остаться.

Я вырос в лучшей стране мира – СССР. Сейчас вытягивают всю грязь: есть нечего, надеть нечего. Это было, но страна жила счастливо. И была сильной. Космонавты – первые. Огромное количество открытий.

– А что-то плохое в СССР было?

– Да много плохого было. Только мы все плохое вытащили и выпятили, а все хорошее забыли. А с Запада наоборот – все хорошее не взяли, а все плохое перенесли. Все их дерьмо возвеличили и сказали, что оно прекрасное.

– Вас беспокоили запреты, отсутствие свобод?

– А каких свобод? Да, зацикленные немножко, но ничего страшного в этом не было. Не думали. Точнее, думали, что это и есть жизнь. Может быть, из-за молодости.

Если бы я жил при советской власти в нынешнем возрасте, может, мне бы тоже показалось, что свобод нет, никуда поехать не могу, поесть нечего. Когда молодые – все по фигу. Ну подумаешь – никуда поехать не могу! Мы удовольствие получали там, где жили.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Романцев Олег
Комментарии (13)
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1700176041
Люди закрытые щас стали и ни чем в этой жизни не помогут, справляйся сам. И правят деньги это факт, без них ты не сможешь жить счастливо
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Дядя Серёжа
1700200212
Колбасой завалили, чаще псевдоколбасой, псевдовсемподряд... Я нормально жил в СССР, я нормально живу в РФ, и тогда и сейчас болею за Спартак, всем удачи и..... Спартак Чемпион!
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BarStep
1700200729
Ха-ха! В то время на Би-Би-Си говорили так: Советские люди - самые счастливые люди! Потому что они не знают как они живут! Ну а так да, в основной своей массе люди были счастливы и жизнерадостны, потому как все жили практически одинаково. И было еще две касты - партийная номенклатура, которая жила практически при коммунизме и им деньги не нужны были и так называемые теневики, по сути своей и природе - бизнесмены по нынешнему. Парадокс - счастливы были все!
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alex1951
1700201192
Ну ,что тут сказать? У каждого свое видение..... Мы ведь тогда считали ,что Союз - это навсегда...вот и приспосабливались... А что касается,конретно,футбола ...то да ,была дисциплина какая то,результаты... А щас ,,дерьмократия,. типа свобода ,тире ,,пох.у.изм.
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Exnaton
1700207085
Я согласен...
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zigbert
1700224409
Для жизни в СССР самое счастливое время пришлось на конец 50х и начало 60х.
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Илья Волков
1700325238
"Совок" был банальной Зоной оккупации России и других стран
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