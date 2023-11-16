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    Романцев высказался о жизни в СССР

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопросы про жизнь в советский период.

    – Вы называли себя человеком советской формации. Что это значит?

    – Наверное, я яркий представитель той формации, о которой сейчас рассказывал. Сейчас ведь слово «совесть» считается немодным. А у нас оно было одним из главных.

    Так же и с понятиями дружбы, взаимовыручки. Хотя с 90-х годов все это начали переламывать, внушать, что нельзя быть таким. Но я все-таки пытаюсь таким остаться.

    Я вырос в лучшей стране мира – СССР. Сейчас вытягивают всю грязь: есть нечего, надеть нечего. Это было, но страна жила счастливо. И была сильной. Космонавты – первые. Огромное количество открытий.

    – А что-то плохое в СССР было?

    – Да много плохого было. Только мы все плохое вытащили и выпятили, а все хорошее забыли. А с Запада наоборот – все хорошее не взяли, а все плохое перенесли. Все их дерьмо возвеличили и сказали, что оно прекрасное.

    – Вас беспокоили запреты, отсутствие свобод?

    – А каких свобод? Да, зацикленные немножко, но ничего страшного в этом не было. Не думали. Точнее, думали, что это и есть жизнь. Может быть, из-за молодости.

    Если бы я жил при советской власти в нынешнем возрасте, может, мне бы тоже показалось, что свобод нет, никуда поехать не могу, поесть нечего. Когда молодые – все по фигу. Ну подумаешь – никуда поехать не могу! Мы удовольствие получали там, где жили.

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    Источник: Sports.ru

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    16.11.2023 23:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17487

      Алексей З 3 часа назад

      Романцев и "Совесть" понятия не совместимы.
      Человек приватизировавший Великий , Легендарный Футбольный клуб и ПРОДАВШИЙ его для собственного обогащения.
      Сейчас он рассуждает о чести и порядочности, лицемер.

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      Рейтинг: +17487

      Алексей З 3 часа назад

      Ничего хорошего в ссср не было. Постоянно один и тот же аргумент , Гагарин, балет и хоккей, как визитная карточка той эпохи. Человеческая жизнь как и сейчас ничего не стоила, одни блдь лозунги .Догоним и перегоними и за ценой не постоим.
      Великие не от того , что на 1/6 части суши люди счастливо живут , а от количества ядерных бомб, от того что кругом тебя бояться как Дьявола.
      Вот что такое ссср.

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      Рейтинг: +20

      Алексей-Добрынин-vkontakt 3 часа назад

      Люди закрытые щас стали и ни чем в этой жизни не помогут, справляйся сам. И правят деньги это факт, без них ты не сможешь жить счастливо

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