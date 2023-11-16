Романцев высказался о творчестве Солженицына: «Категорически не могу его читать»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев негативно отозвался о российском писателе Александре Солженицыне, получившем Нобелевскую премию по литературе в 1970 году.

– Вам не нравится, что Солженицына проходят в школе?

– Очень не нравится.

– Почему?

– Диссидент – не любит Россию. И никогда ее не любил.

– А критиковать и не любить – это одно и то же?

– Критиковать – это хорошо. Но есть еще такое слово «критиканство». Оно страшное. Мне оно знакомо. Говорить на весь мир, что эту нацию нужно уничтожить – это ничего?

– Он так разве говорил?

– Говорил, с трибуны ООН. Но это забыли. Тогда записей не было, но те, кто слышали это выступление, все помнят.

– Писатель он талантливый?

– Я не читал. Я как-то категорически не могу его читать. У него же везде тяжелое и плохое. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» – все о тяжести жизни. Как и у Некрасова. Но такой рифмы, как у Некрасова, даже у Пушкина с Лермонтовым нет. Рифма примитивная, но сильная. Но опять же, все тяжело. А человек талантливый.

Не ложится мне такое. У самого жизнь нелегкая была. Вот про Чехова говорят – злой оптимист. Злой, но все же оптимист.

Под руководством Романцева «Спартак» 8 раз выигрывал чемпионат России и 1 раз чемпионат СССР.

Также наставник возглавлял «Красную Пресню», «Спартак» из Орджоникидзе, «Сатурн» и московское «Динамо»

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