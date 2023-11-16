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    • Романцев высказался о творчестве Солженицына: «Категорически не могу его читать»

    Романцев высказался о творчестве Солженицына: «Категорически не могу его читать»

    Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев негативно отозвался о российском писателе Александре Солженицыне, получившем Нобелевскую премию по литературе в 1970 году.

    – Вам не нравится, что Солженицына проходят в школе?

    – Очень не нравится.

    – Почему?

    – Диссидент – не любит Россию. И никогда ее не любил.

    – А критиковать и не любить – это одно и то же?

    – Критиковать – это хорошо. Но есть еще такое слово «критиканство». Оно страшное. Мне оно знакомо. Говорить на весь мир, что эту нацию нужно уничтожить – это ничего?

    – Он так разве говорил?

    – Говорил, с трибуны ООН. Но это забыли. Тогда записей не было, но те, кто слышали это выступление, все помнят.

    – Писатель он талантливый?

    – Я не читал. Я как-то категорически не могу его читать. У него же везде тяжелое и плохое. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» – все о тяжести жизни. Как и у Некрасова. Но такой рифмы, как у Некрасова, даже у Пушкина с Лермонтовым нет. Рифма примитивная, но сильная. Но опять же, все тяжело. А человек талантливый.

    Не ложится мне такое. У самого жизнь нелегкая была. Вот про Чехова говорят – злой оптимист. Злой, но все же оптимист.

    • Под руководством Романцева «Спартак» 8 раз выигрывал чемпионат России и 1 раз чемпионат СССР.
    • Также наставник возглавлял «Красную Пресню», «Спартак» из Орджоникидзе, «Сатурн» и московское «Динамо».

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    Источник: Sports.ru

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    16.11.2023 14:20
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    Комментарии108
    ...
    • ...
      Рейтинг: +976

      The only one 9 часов назад

      Нехилая тут у вас заруба идёт: идолопоклонники дядюшки Сэма типа VVM1964 и bset слюнями и калом брызжут во все стороны. Но как то неубедительно и плоско. А основная дружина нормальных пацанов молодцы: чётко опустили этих пациентов палаты № 6.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > The only one 8 часов назад

      "VVM1964 и bset" ?
      Не, во всей красе проявила себя спайка - " VVM1964 > Алексей З". Ну, как ту не сказать словами поэта!?

      Они, сплетясь, как пара змей,
      Обнявшись крепче двух друзей,
      Упали разом, и во мгле
      Бой продолжался на земле..............

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      The only one > ilichkadr 8 часов назад

      Я же сказал: типа. А там и Алексей и ещё наберутся некоторые.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > The only one 8 часов назад

      основная дружина нормальных пацанов ====
      Твои пацаны херойствут на диване.А как задаешь им резонный вопрос --Почему не на фронте ? сразу отмазки кидают...Гы гы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Ааааа , нарисовался пёсъ шелудивый ! Ты за базар когда отвечать начнёшь жертва однополых отношений ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Айболид 8 часов назад

      И рыщут по дороге
      Слоны и носороги
      И говорят сердито:
      «Что ж нету Айболита?»

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > Айболид 7 часов назад

      У него как всегда 2-я смена, а в первую смену "пашет" Вконтакте.
      P.S. Тяжелые для него нынче времена. Шляхи притесняют, хох.лы перестали платить совсем. Куда бедному крестьянину податься? Придётся видимо к мамалыжникам, но у них совсем беда, нет интернета.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид > ilichkadr 7 часов назад

      Да он ширяловым каким-то палёным задвигается походу - такую бредятину лютую несёт постоянно . Или вместо методичек его книжками К.Чуковского завалили .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > The only one 6 часов назад

      Это у вас поклонение "личностям", а я воюю за правду и справедливость, честь и совесть !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > ilichkadr 6 часов назад

      Мне незачем устраивать бой с Алексеем, впрочем ваша убогая фантазия могла и по другому истолковать классическое произведение - варвары и извращенцы, что с вас взять !!! (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Айболид 6 часов назад

      Вдруг откуда-то шакал
      На кобыле прискакал:
      «Вот вам телеграмма
      От Гиппопотама!»
      «Приезжайте, доктор,
      В Африку скорей........
      И встал Айболит, побежал Айболит.
      По полям, но лесам, по лугам он бежит.
      И одно только слово твердит Айболит:
      «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид > VVM1964 6 часов назад

      Воюешь ? Прям вот так ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Айболид 5 часов назад

      Конечно же в словесных баталиях ! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      k611 10 часов назад

      За бугром таких любят. Главное чтобы Россию очернить. В 90-е годы, после развала СССР, фонд Сороса, стал отправлять в Россию учебники Истории. Так в них получалось, например что сражение американцев в Северной Африке при Эль-Аламейне занимало три страницы, а сражение в Сталинграде пару строчек. Читая такой учебник у нашего школьника создавалось впечатление что американцы выиграли Вторую мировую войну в одиночку. В американских школах учат, что Шеппард был первым космонавтом, в Японии молодёжи внушают что это СССР сбросил на них атомную бомбу. Вообщем американцы ещё те засранцы.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +850

      borusse > k611 9 часов назад

      судя по твоим глупостям ,ты только этикетки на бутылках читаешь

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > k611 9 часов назад

      Ты читал те учебники ( ну те - от Сороса ) ??? Подкинь ссылочку - название, автора.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > k611 9 часов назад

      Вы всё врёте , нагло и бессовестно.
      У Соловьёва местечко освободилось , там вам место.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Алексей З 9 часов назад

      Но зато как "патриотично" и политически грамотно !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > VVM1964 9 часов назад

      Да зае...ли эти патриотичные. Их годами Е , а они радостно крепчают и ещё боььше любят царя и его бояр.
      Вроде крепостное право отменили давно , а в некоторых генетически холопская душа сидит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Алексей З 9 часов назад

      "Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — в Россию можно только верить".( Ф.И.Тютчев. ) В нее БЕЗДУМНО надо верить, верить и ЭТОГО ДОСТАТОЧНО (((. В нас чувство есть, но НЕТ УМА. Какая тайна наших бед - авось, небось и кое как ((( Инфантилизм и деградация - не желание думать и решать самим, пусть всё царь решает ! - так жить проще ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > VVM1964 8 часов назад

      Так и живём сотни лет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1664

      k611 > borusse 8 часов назад

      Это правда. Посмотрите работу Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска".Это один из идеологов холодной *****.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > VVM1964 8 часов назад

      На вскидку, И.Н. Ионов «Российская цивилизация и истоки ее кризиса», в котором неоднозначно дают понять, что все беды России проистекают от ее национально-культурной самобытности, то есть от того, что Россия — не Америка.
      Другой учебник (автор А. П. Богданов) "История России до Петровских времен".
      P.S. На досуге почитай внедренный Асмоловым базовый учебник по литературе. От этого учебника волосы на голове шевелятся у любого культурного человека.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > ilichkadr 8 часов назад

      В продолжение вышесказанного. Пушкину в этом учебнике уделено столько же места, сколько Надсону, при этом ранняя лирика Пушкина и пушкинская проза из курса исключены.

      Солженицыну!!! уделено столько же места, сколько всему «Серебряному веку». Карамзина, Жуковского и Батюшкова — не было. Поэта Пастернака не было (был прозаик, автор «Доктора Живаго»). «Идеологически невыдержанных» литераторов из курса изъяли (Брюсова, например, и большое число поэтов 10 — 20-х годов). Мандельштам — только поэт (прозы не писал).

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > k611 7 часов назад

      Ты думаешь, что этот переобувшийся "фриц" знает о чём писАл Бжезинский?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > ilichkadr 7 часов назад

      Ну эти справки ты из интернета выдернул - я там на это же наткнулся ))) Хотелось бы взглянуть в первоисточнике, но в пока не нашел ... Что же касаемо ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ в учебниках - так до сих пор исправляем ... Возьму Кадырова в "союзники" ))) О чем это говорит - о том что история, да и другие неточные науки политизированы !!! И думаю, что труды по этим наукам имеют тот же грешок (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > VVM1964 7 часов назад

      Ну, ты не передергивай и не бросайся в крайности. Что касаемо "эти справки ты из интернета выдернул", то да, не отрицаю. Это я для быстрого ответа. Чтобы взглянуть в первоисточнике, то достаточно заглянуть в ближайшую библиотеку или зайти в школу.
      Мне повезло, знакомая учительница истории подарила школьный учебник «Всеобщая история» для 9 класса автор Е. Сергеев. Обхохочешься. Создается впечатление. что изучают не историю России, а Америки.
      P.S. Послушай М. Задорнова. Он про учебники математики много в своих концертах рассказывал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > ilichkadr 6 часов назад

      Ну во первых, Задорнов - юморист, а во вторых он много про что остро шутил ! Жаль рано ушел ! А во вторых - что ты мне хочешь доказать ? - что учебники нынешние ГАВНО, так я особо и не возражаю ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Возвели пиндосовские либералы этого стукача Гулаговского под кличкой Ветров до героя. Ещё и провезли по всей стране поездом по приказу совдеповского Ельцина на показ как куклу. В Быту был обыкновенным собирателем слухов и сплетен. Гыгыгы

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 12 часов назад

      Никакой он не т)
      Он просто такой же враг России, как и Буниин, и Рыбаков, и Окуджава и Сахаров, и прочие)
      Все они призывали к уничтожению не только СССР, но и русских, как нацию.
      А, как писатель, Солженицын ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ НИЧТОЖЕСТВО, даже без искорки таланта, которая иногда проскальзывает у графоманов)

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > rac531 10 часов назад

      Каким боком Окуджава в этот ряд попал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > sochi-2013 9 часов назад

      А так - за одно, всех кто не маршировал в едином строю - туда ... (

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > VVM1964 9 часов назад

      Ну я не маршировал, субботники прогуливал, критиковал социализм. А вот теперь понимаю, какой тогда был идиот.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Fialet 8 часов назад

      А я маршировал, возглавлял комсомол, верил в социализм и власти. А вот теперь понимаю, какой тогда был идиот.
      Впрочем, как оказалось и при социализме было много хорошего - вот только не надо "до основания всё разрушать" было !!! (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      sunwap 12 часов назад

      Из Солженицына икону сделали в 90-х. В союзные времена поддерживали из штатов напрямую. Кто был президентом после развала хорошо известно. И пиарили как не в себя. В учебники понапихали. Антисоветчик был по жизни, много врал в своих книгах. Любимец либерды, ненавидящих Советский Союз, Сталина.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31936

      JTherry 13 часов назад

      вообще-то этот отрывок из большого интервью с Романцевым, взятый В. Кораблевым совсем недавно о его жизни и совсем чуть-чуть о футбольной карьере... мало кому заходит чтение Солженицына, у него и читать то можно только "Один день Ивана Денисовича", все остальное не читабельно... соглашаться с мнением Романцева о его приоритетах в чтении или нет - право каждого, но, подчеркиваю, это лишь его мнение...) читайте больше - это полезно, может, сайт не будет загажен идиотскими - гы-гы..!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > JTherry 13 часов назад

      Это здесь вообще не к чему.
      То жопа Джорджнины , то Солженицын...
      С ума посходили что ли ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 13 часов назад

      Помним :"Пастернака не читал, но осуждаю"
      Такие в прошлом заслуженные, но уже выжившие из ума деятели, отождествляют родину и патриотизм с действующей властью, приближая тем самым возврат сталинских времен.
      Я, в отличии от ОИРа, Солженицына читал с трудом только для общего кругозора, так как литературой это назвать нельзя, в чем то это исторические очерки, не более.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 > NewLife 12 часов назад

      А, чем плохи сталинские времена?)
      Страна с 1930 по 1941 год совершила невиданный рывак, став второй промышленной державой, страной ученых во многом превоходившей ведущие державы, бесплатным образованием и медициной.
      В сталинские времена творили Чуковский и Маршак, Шостакович и Прокофьев, Уланова и Лепешинская, А.Толстой и М.Шолохов, Пырьев и Эзенштейн, Курчатов и Ваилов и многие другие выдающиеся личности
      Именно в сталинские времена был создан ракетно-ядерный щит)
      А, что было сделано за последние 30 лет в РФ, какие имена на слуху?
      Шнур и Бузова? Татушки и пусси райт?))))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > rac531 11 часов назад

      Сталинские времена не однозначны и противоречивы - было и много хорошего и много плохого ( думаю, что описывать плохое нет смысла - ты и сам знаешь о чем я , даже если и не согласен ), а вот на счет последних десятилетий соглашусь - ярких успехов я тоже не вижу, а вот возможности для них были !!! (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 > VVM1964 11 часов назад

      Под плохим Вы имеете ввиду войну?
      И далее, последние 30 лет можно охарактеризовать как генцид русских (почему фашисты и враги России сейчас в чести) и абсолютная деградация. Боюсь, что точка невозврата пройдена(

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > rac531 10 часов назад

      Не войну, а не готовность к ней, необоснованные репрессии, узурпацию власти и воспитание в людях морально низменных качеств, да много что (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 > VVM1964 10 часов назад

      Неготовность СССР к войне?)))))))))))))))))))))))))))
      Франция была готова к войне?
      Англия была готова к войне?
      Польша была готова к войне?
      Немцы их разбили практически за две недели)
      Вы еще напишите, что СТАЛИН, вопреки которому победили нацистскую Европу, во время ***** прятался в Туруханске.

      Наслушаются Ркзунов, Сванидзе и прочих вражин и порят глупости)
      Необоснованные репрессии?
      То есть Вы за этих тухачевских блюхеров готовы поручиться, что они честнейшие люди?
      Что, если сажали за предательство, казнокрадство, диверсии - это необоснованные репрессии?
      Видимо, Ваши герои Колчак, Деникин, Краснов, Маннергейм, Власов и прочие предатели((

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > rac531 9 часов назад

      А кого наслушались Вы ??? Конечно мы можем судить только по историческим книгам, мемуарам, анализу историков или сохранившимся документам !!! И не надо мне приписывать того чего я не говорил и додумывать за меня всякого рода бредни ! Не умеете дискутировать ? - НЕ БУДЕМ ! ((( А кого и за что сажали ??? Мне 59 лет и я много выслушал откровенных историй своих бабушек и дедушек - ОЧЕВИДЦЕВ тех событий ... При этом они КАЖДЫЙ раз не забывали повторять - ТОЛЬКО НЕ ВЗДУМАЙ ГДЕ ПОВТОРИТЬ, хотя были уже Брежневские времена ... Впрочем Сталина и они пытались оправдать и боготворили, но ведь боготворят и боятся и рабы своего господина !!! ((( И хватит уже искать предателей вокруг !!! (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > rac531 9 часов назад

      Рывок то рывок , только вот на костях соотечественников.
      Из покон веков до наших дней , жизнь человека в России ( ссср) ничего не стоит. Всё великое на костях и на крови...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > VVM1964 9 часов назад

      Мне тоже 59 лет, но я лишь один раз слышал о каких то репрессиях, больше никогда и ни от кого. А городок у нас маленький, ничего не утаишь.
      Вывод простой, все эти "репрессии" больше выдумка противников социализма.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Fialet 8 часов назад

      Странный вывод - я вот только слышал про мираж ( к примеру ), а н е г р ы в Африке снега никогда не видели - значит это выдумки ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > VVM1964 8 часов назад

      Почему странный? Городок маленький, если бы у кого то были родственники репрессированы, об этом многие знали бы. Но вот нет таких, точнее только один человек нашёлся, да и тот сомнительный.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Fialet 7 часов назад

      Да просто вы на хрен никому не интересны были в этом городке - сидели не пищали, а местный НКВДешник оказался не карьеристом и возможно человеком более менее порядочным, вот и вся разгадка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 часов назад

      " тяжелое и плохое " ?
      А что в ГУЛАГе может быть ? Солженицын писал о том что сам пережил, что видел.
      Странно зачем это здесь ?
      Через 20-25 минут вы в ленту засунете очередную голую девицу и после Солженицына предлжете её ягодицы оценить.
      Занимайтесь уж лучше футболом , хотя и это освещаете " под особым уклоном ".

      5
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      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > Алексей З 13 часов назад

      Так .
      Ты сразу в очко засунься обратно , деда Лёша. Зашкворчало. Прибежал на запах? От тебя про футбол до хренища , либерун с подгузником...

      16
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Цугундeр 13 часов назад

      Парашник , ты рот открывать разрешение спрашивай, если он конечно бе пениса.
      Тебе опущенному, злоба не даёт смириться со своим положением, ну селяви , как говорится.
      Кукарекай

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > Алексей З 13 часов назад

      )) Какая феня!! 58-я статья , часть 5 ?
      Карандашик чернильный послюни , а то ведь потомки не прочтут..

      13
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Цугундeр 13 часов назад

      Ты своих потомков заимей , недоносок зашкваренный.
      Хотя , кто с петушнёй жизнь свяжет...
      Сопи в две дырки, парашник.
      Так и дыши.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > Алексей З 13 часов назад

      Алёша , не забудь пожалуйста ,что корвалола нужно капать не сорок капель , а согласно возраста. То есть 83. Ну , успехов. Береги себя.))

      11
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Цугундeр 13 часов назад

      Тебе этого не пожелаю, поздно.
      Параша твой удел.
      Соси как мишка лапу.

      2
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      ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Цугундeр 13 часов назад

      Эту мерзкую крысу рифлёной подошвой давить надо, чтобы визжало, чавкало и хрустело под каблуком, корвалол настолько гадкой твари уже не поможет

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > MaxRnD 12 часов назад

      "..это же не наш метод" )
      Ну забыли старика Фирса в доме заколоченном. Пусть уж.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Цугундeр 12 часов назад

      Тогда напалм

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 > Алексей З 12 часов назад

      Алексей, до чего же Вы чудовищно некомпетентны)
      Ничего Содженицын не пережил и ничего не видел, так работал в лагере библиотекарем и стукачем)
      Сидел же он сидел за призывы свержения советского руководства.
      Что касается Архипелага, то сам Солженицын указывал, что в его основе лежат не документально подтвержденные факты, а письма, воспоминания и устные рассказы 257 заключённых))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3762

      aaaaahhhh > Алексей З 10 часов назад

      Почитай Варлама Шаламова , там много что интересного найдешь про этого господина....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > aaaaahhhh 10 часов назад

      Читал...
      Я к тому , что уж точно здесь не место обсуждать творчество Солженицына.
      Не находишь ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 > Алексей З 9 часов назад

      Солженицын и ТВОРЧЕСТВО - понятия НЕСОВМЕСТИМЫЕ)
      Солженицын - это симбиоз злобной лжи, клеветы и зависти.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > rac531 9 часов назад

      Пусть будет по вашему, но не на этом сайте это обсуждать.
      Бомбардир вечно какую-то херню тут разводит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 14 часов назад

      Романцев теперь литературный критик ? ... Не всем же было воспевать достижения социализма и рассказывать про героев пятилеток !!! Впрочем некоторые события и как они описаны в его произведениях действительно можно поставить под сомнение и не всё было только в мрачных красках, но ведь было. А то что читается тяжело - да, впрочем и Достоевский тоже читается не просто. Пропитано ли ненавистью в России ? - не знаю, но возможно это не ненависть, а боль ... Мне кажется в произведениях Э.Тополя русофобии больше ... ( впрочем это только моё мнение ) Ну а про Некрасова совсем зря - про те времена вообще судить тяжело ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2634

      evgevg13 > VVM1964 14 часов назад

      Нифига себе какой ты перл выдал. Мозг не взорвался от натуги?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > VVM1964 13 часов назад

      Суворова ещё вспомни. Не , не нашего ,с 71-м размером головного убора.. Который Резун. Им наравне с Тополем зачитывались что-ли? Они были рупором и стягом ? Дерьмо мягкопереплётное.
      А этот "страдалец " умудрился погадить на страну бесстрашно , да ещё как корейский пентюх на поезде приехать. Странно , что не на белом.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > evgevg13 12 часов назад

      Перефразирую - "что под силу Юпитеру, не под силу быку" - так что завидуй молча ! )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2634

      evgevg13 > VVM1964 12 часов назад

      Венок лавровый не забудь одеть, чмошник

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид > evgevg13 12 часов назад

      Тоже подметил ? А я ему то корону , то нимб примеряю .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Айболид 11 часов назад

      Ну с юмором то у тебя беда, это я давно подметил, но видимо ты не одинок...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > evgevg13 10 часов назад

      Сегодня моя кошка обойдется без печёнки ( на сухушках ) - какие-то я же должен санкции против тебя применить, а вы с ней - прям одна морда !!! ))) Вот только ходит она в латок, а ты тут всё пометить норовишь (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Цугундeр 9 часов назад

      гудер , ты что за вонь от тебя идет ты что помойны тоже или прикинулся

      0
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      ...
      Рейтинг: +2634

      evgevg13 > VVM1964 9 часов назад

      Мозг у тебя конкретно воспалённый, несёшь несусветную ахинею. Лечись...

      4
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      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > evgevg13 9 часов назад

      Ну уж где мне до "просвещенного" то ... Утешает только то, что "воспаленный" мозг видимо не так поддается зомбированию ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 14 часов назад

      Совсем с ума сойти. Ну вот это, зачем на Бомбардир тащить? О его тренерских способностях, можно рассуждать. А вот его мнение о том или ином писателе, меня будет интересовать в последнюю очередь. Кстати, внизу верно написали, что факт его речи в ООН, не совсем мягко выражаясь, доказанный.

      4
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