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  • Романцев высказался о творчестве Солженицына: «Категорически не могу его читать»

Романцев высказался о творчестве Солженицына: «Категорически не могу его читать»

16 ноября 2023, 14:20
58

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев негативно отозвался о российском писателе Александре Солженицыне, получившем Нобелевскую премию по литературе в 1970 году.

– Вам не нравится, что Солженицына проходят в школе?

– Очень не нравится.

– Почему?

– Диссидент – не любит Россию. И никогда ее не любил.

– А критиковать и не любить – это одно и то же?

– Критиковать – это хорошо. Но есть еще такое слово «критиканство». Оно страшное. Мне оно знакомо. Говорить на весь мир, что эту нацию нужно уничтожить – это ничего?

– Он так разве говорил?

– Говорил, с трибуны ООН. Но это забыли. Тогда записей не было, но те, кто слышали это выступление, все помнят.

– Писатель он талантливый?

– Я не читал. Я как-то категорически не могу его читать. У него же везде тяжелое и плохое. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» – все о тяжести жизни. Как и у Некрасова. Но такой рифмы, как у Некрасова, даже у Пушкина с Лермонтовым нет. Рифма примитивная, но сильная. Но опять же, все тяжело. А человек талантливый.

Не ложится мне такое. У самого жизнь нелегкая была. Вот про Чехова говорят – злой оптимист. Злой, но все же оптимист.

  • Под руководством Романцева «Спартак» 8 раз выигрывал чемпионат России и 1 раз чемпионат СССР.
  • Также наставник возглавлял «Красную Пресню», «Спартак» из Орджоникидзе, «Сатурн» и московское «Динамо».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Романцев Олег
Комментарии (58)
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ilichkadr
1700133757
Олег, ты молодца!
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evgevg13
1700133801
Как он прав про этого иуду
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Цугундeр
1700135811
Мои подозрения о собственной склонности к уважению Олега Ивановича завершены. Осталось только уважение.
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SLADE2019
1700137673
Совсем с ума сойти. Ну вот это, зачем на Бомбардир тащить? О его тренерских способностях, можно рассуждать. А вот его мнение о том или ином писателе, меня будет интересовать в последнюю очередь. Кстати, внизу верно написали, что факт его речи в ООН, не совсем мягко выражаясь, доказанный.
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VVM1964
1700137763
Романцев теперь литературный критик ? ... Не всем же было воспевать достижения социализма и рассказывать про героев пятилеток !!! Впрочем некоторые события и как они описаны в его произведениях действительно можно поставить под сомнение и не всё было только в мрачных красках, но ведь было. А то что читается тяжело - да, впрочем и Достоевский тоже читается не просто. Пропитано ли ненавистью в России ? - не знаю, но возможно это не ненависть, а боль ... Мне кажется в произведениях Э.Тополя русофобии больше ... ( впрочем это только моё мнение ) Ну а про Некрасова совсем зря - про те времена вообще судить тяжело ...
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JTherry
1700140619
вообще-то этот отрывок из большого интервью с Романцевым, взятый В. Кораблевым совсем недавно о его жизни и совсем чуть-чуть о футбольной карьере... мало кому заходит чтение Солженицына, у него и читать то можно только "Один день Ивана Денисовича", все остальное не читабельно... соглашаться с мнением Романцева о его приоритетах в чтении или нет - право каждого, но, подчеркиваю, это лишь его мнение...) читайте больше - это полезно, может, сайт не будет загажен идиотскими - гы-гы..!
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sunwap
1700142599
Из Солженицына икону сделали в 90-х. В союзные времена поддерживали из штатов напрямую. Кто был президентом после развала хорошо известно. И пиарили как не в себя. В учебники понапихали. Антисоветчик был по жизни, много врал в своих книгах. Любимец либерды, ненавидящих Советский Союз, Сталина.
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k611
1700152421
За бугром таких любят. Главное чтобы Россию очернить. В 90-е годы, после развала СССР, фонд Сороса, стал отправлять в Россию учебники Истории. Так в них получалось, например что сражение американцев в Северной Африке при Эль-Аламейне занимало три страницы, а сражение в Сталинграде пару строчек. Читая такой учебник у нашего школьника создавалось впечатление что американцы выиграли Вторую мировую войну в одиночку. В американских школах учат, что Шеппард был первым космонавтом, в Японии молодёжи внушают что это СССР сбросил на них атомную бомбу. Вообщем американцы ещё те засранцы.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1700228799
Никакой он не русский писатель. А самый настоящий враг русского народа. Такой же как горбачев и эльцин. Земля им стекловатой.
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Илья Волков
1700329769
Романцев типичный "совок",Соложеницын был против "совка",а не России,и говоря про уничтожение нации,он имел виду советскую,а не русскую
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