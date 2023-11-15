Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1

К полузащитнику «Пари НН» Эдгару Севикяну есть интерес во Франции.
«Нант» изучает возможность приобретения 22-летнего Севикяна.
Французы сделали запрос в клуб о стоимости Эдгара и получили ответ, что нижегородцы готовы отпустить его за 3,5 миллиона евро. Многое будет зависеть от того, как и сколько он сыграет за сборную Армении с Уэльсом 18 ноября в Ереване и 21 числа против Хорватии в Загребе.
ЦСКА и Краснодар также следят за Севикяном. Интерес действительно есть, однако отступные для России отсутствуют и у игрока приоритет уехать за рубеж. Что касается ЦСКА, то его смотрят с прицелом на лето. Однако цена для них уже 5,5 миллиона», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Севикян стоит 900 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у него 15 матчей, 4 гола.
- Игрок выступает за Армению с этого года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова