Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1

К полузащитнику «Пари НН» Эдгару Севикяну есть интерес во Франции.

«Нант» изучает возможность приобретения 22-летнего Севикяна.

Французы сделали запрос в клуб о стоимости Эдгара и получили ответ, что нижегородцы готовы отпустить его за 3,5 миллиона евро. Многое будет зависеть от того, как и сколько он сыграет за сборную Армении с Уэльсом 18 ноября в Ереване и 21 числа против Хорватии в Загребе.

ЦСКА и Краснодар также следят за Севикяном. Интерес действительно есть, однако отступные для России отсутствуют и у игрока приоритет уехать за рубеж. Что касается ЦСКА, то его смотрят с прицелом на лето. Однако цена для них уже 5,5 миллиона», – написал инсайдер Иван Карпов.