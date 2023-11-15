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    Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1

    К полузащитнику «Пари НН» Эдгару Севикяну есть интерес во Франции.

    «Нант» изучает возможность приобретения 22-летнего Севикяна.

    Французы сделали запрос в клуб о стоимости Эдгара и получили ответ, что нижегородцы готовы отпустить его за 3,5 миллиона евро. Многое будет зависеть от того, как и сколько он сыграет за сборную Армении с Уэльсом 18 ноября в Ереване и 21 числа против Хорватии в Загребе.

    ЦСКА и Краснодар также следят за Севикяном. Интерес действительно есть, однако отступные для России отсутствуют и у игрока приоритет уехать за рубеж. Что касается ЦСКА, то его смотрят с прицелом на лето. Однако цена для них уже 5,5 миллиона», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Севикян стоит 900 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 15 матчей, 4 гола.
    • Игрок выступает за Армению с этого года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    15.11.2023 19:15
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