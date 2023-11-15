«По барабану»: Карпин отреагировал на замечание Абаскаля

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на замечание коллеги из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец после матча с «Ростовом» (2:1) сказал, что еще не видел, чтобы один и тот же человек тренировал клуб и сборную.

Абаскалю сразу же напомнили про сборную Бразилии, где Фернандо Диниз совмещает посты с «Флуминенсе».

Это не помешало бразильцу выиграть в этом году Кубок Либертадорес.

«Абаскаль не видел тренера, который бы тренировал сборную и клуб? Говорит и говорит. По барабану, как обычно. С Абаскалем общались перед матчем на поле, парой фраз перекидывались», – сказал Карпин.