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    «По барабану»: Карпин отреагировал на замечание Абаскаля

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на замечание коллеги из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Испанец после матча с «Ростовом» (2:1) сказал, что еще не видел, чтобы один и тот же человек тренировал клуб и сборную.
    • Абаскалю сразу же напомнили про сборную Бразилии, где Фернандо Диниз совмещает посты с «Флуминенсе».
    • Это не помешало бразильцу выиграть в этом году Кубок Либертадорес.

    «Абаскаль не видел тренера, который бы тренировал сборную и клуб? Говорит и говорит. По барабану, как обычно. С Абаскалем общались перед матчем на поле, парой фраз перекидывались», – сказал Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 14:46
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