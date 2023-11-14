Глава «Локомотива» двумя словами прокомментировал слухи о драке Дзюбы и Пиняева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новость о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

«Полная ерунда!» – заявил Нагорных.