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    • Глава «Локомотива» двумя словами прокомментировал слухи о драке Дзюбы и Пиняева

    Глава «Локомотива» двумя словами прокомментировал слухи о драке Дзюбы и Пиняева

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новость о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

    • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

    «Полная ерунда!» – заявил Нагорных.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    14.11.2023 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2062

      rac531 15 ноября, 10:00

      Было бы странно, если Юрий Нагорных подтвердил драку.
      На мой взгляд, драки в "Локомотиве" или "Зените" также только укрепляют коллектив, как и онанизм снижает вес м...дей, и расходы на б...дей, о чем в своё время поведала и Канделаки, и Скабеева, и многие другие дамы полусвета)
      Взять того же Радимова, которому на тренировках чистили харю)
      Каким експертом стал, талантище)))

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