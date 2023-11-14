Глава «Локомотива» двумя словами прокомментировал слухи о драке Дзюбы и Пиняева

Было бы странно, если Юрий Нагорных подтвердил драку.
На мой взгляд, драки в "Локомотиве" или "Зените" также только укрепляют коллектив, как и онанизм снижает вес м...дей, и расходы на б...дей, о чем в своё время поведала и Канделаки, и Скабеева, и многие другие дамы полусвета)
Взять того же Радимова, которому на тренировках чистили харю)
Каким експертом стал, талантище)))
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новость о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
- Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
- Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
- Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.
«Полная ерунда!» – заявил Нагорных.