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Романцев охарактеризовал Путина и Ельцина

14 ноября 2023, 21:39
5

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о бывшем и действующем президентах Российской Федерации.

– У вас несколько фотографий с Ельциным, он ходил на матчи. Помните первую встречу?

– Ельцин кому-то хороший, кому-то плохой, но человек удивительный. Награждал меня каким-то орденом за заслуги перед отечеством. Мы приехали из западной поездки, проиграли, настроение хреновое. Причем матч был поздно вечером.

Ельцин вручает орден и говорит: «Чего же вы вчера проиграли?» – «А откуда вы знаете? Еще же даже в газетах не было». – «Плохой бы я был президент, если б не знал».

Запомнился матч с ЦСКА в манеже на Кубке Содружества. Приходит Шамиль [Тарпищев]: «Бросай их, сами доиграют. Ельцин едет». – «Зачем?» – «Хочет пообщаться, посмотреть. Пойдем у входа встретим».

Мы с ним поднялись, поговорили. Потом пошли к накрытому столу. Ельцин посадил меня рядом, взял бутылку водочки, наливает. Говорю: «Ничего себе дожил – президент мне наливает». – «Мне нельзя. Так хоть приятно посмотреть, как ты пить будешь».

– Какое впечатление произвел?

Когда с ним вдвоем разговариваешь – такой же, как я. Нормальный спортивный мужик. Разговор об обыденном. Но, к сожалению, то один [помощник] подойдет, то второй. А он послать же всех не может. Окружение мне не очень [понравилось].

То же самое с Владимиром Владимировичем [Путиным]. Он приезжал к нам на базу в Бор. За два дня начали приходить люди: «Вот здесь он должен будет пройти…» – «Да идите вы. Не даете работать». Ну я знаю, этих можно послать. Короче, обидел я их.

Идет тренировка. Чего-то все забегали: «Давайте-давайте, ребята, едет Владимир Владимирович». – «И чего?» – «Ну вы должны выстроиться». – «Ой, да идите вы». Он не доехал до места, вышел раньше. И идет один.

Я говорю: «Мне свистеть?» Он показывает, что не надо. И чего из него делали идиота? Нормальный обычный мужик. Подошел после тренировки, с ребятами пообщался.

Потом поднялись на горку, где его лимузин стоял. Говорит: «Поедем?» – «Здесь недалеко. Может, пройдемся?» – «Да с удовольствием». И мы пошли.

Начальник охраны на меня шипит: «Мы там не проверили ничего!» – «Я проверил – все нормально». Прошли метров 300 по лесу, поговорили. Но все время вокруг было столько помощников… На любой вопрос было множество ответов.

– А он вам как?

Наши президенты – самые обычные люди. Если бы со всех сторон на них не давили… Никто не выделывался, не дулся. Не вещают, а разговаривают. Как равный с равным. Но и у меня никакого заискивания никогда не было.

– Путин был в каком году?

– Перед Японией, по-моему.

– 2001-й или 2002-й?

– Да. Он и в Японию мне звонил, интересовался.

– Вы сказали, что не заискиваете с властью. Это принципиально?

– Однозначно. Я как-то и не думал об этом. Мне что дворник, что президент – все обычные люди. Не сотвори себе кумира – мой принцип по жизни. Я не сотворил – и очень горжусь.

Если бы сотворил, не был бы тем, кто я есть. И себя бы не уважал. Потерять уважение к себе – самое страшное.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Романцев Олег Путин Владимир
Комментарии (5)
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alex1951
1699994615
Романтцев - это такой стиль.... Хороший ли он ,плохой ли.... Однако в общений с Президентами он,конечно,больше подходил Ельцину ,много общего в смысле застолий ,а вот с Путей ,разве ж что погулять по лесу..... PS Плохой из Ромашки Сусанин полчился)))
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cska1948
1700031392
"...Награждал меня каким-то орденом за заслуги перед отечеством..." ---------------------- Послушать Романцева, так и президент для него не президент и орден "КАКОЙ-ТО". Врёт и не краснеет.
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zigbert
1700051938
И правильно делал что не заискивал с властью. А вот Газзаев откровенно растерялся при общении с Президентом.
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evgevg13
1700134059
Так значит так
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