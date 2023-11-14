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    Романцев охарактеризовал Путина и Ельцина

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о бывшем и действующем президентах Российской Федерации.

    – У вас несколько фотографий с Ельциным, он ходил на матчи. Помните первую встречу?

    – Ельцин кому-то хороший, кому-то плохой, но человек удивительный. Награждал меня каким-то орденом за заслуги перед отечеством. Мы приехали из западной поездки, проиграли, настроение хреновое. Причем матч был поздно вечером.

    Ельцин вручает орден и говорит: «Чего же вы вчера проиграли?» – «А откуда вы знаете? Еще же даже в газетах не было». – «Плохой бы я был президент, если б не знал».

    Запомнился матч с ЦСКА в манеже на Кубке Содружества. Приходит Шамиль [Тарпищев]: «Бросай их, сами доиграют. Ельцин едет». – «Зачем?» – «Хочет пообщаться, посмотреть. Пойдем у входа встретим».

    Мы с ним поднялись, поговорили. Потом пошли к накрытому столу. Ельцин посадил меня рядом, взял бутылку водочки, наливает. Говорю: «Ничего себе дожил – президент мне наливает». – «Мне нельзя. Так хоть приятно посмотреть, как ты пить будешь».

    – Какое впечатление произвел?

    Когда с ним вдвоем разговариваешь – такой же, как я. Нормальный спортивный мужик. Разговор об обыденном. Но, к сожалению, то один [помощник] подойдет, то второй. А он послать же всех не может. Окружение мне не очень [понравилось].

    То же самое с Владимиром Владимировичем [Путиным]. Он приезжал к нам на базу в Бор. За два дня начали приходить люди: «Вот здесь он должен будет пройти…» – «Да идите вы. Не даете работать». Ну я знаю, этих можно послать. Короче, обидел я их.

    Идет тренировка. Чего-то все забегали: «Давайте-давайте, ребята, едет Владимир Владимирович». – «И чего?» – «Ну вы должны выстроиться». – «Ой, да идите вы». Он не доехал до места, вышел раньше. И идет один.

    Я говорю: «Мне свистеть?» Он показывает, что не надо. И чего из него делали идиота? Нормальный обычный мужик. Подошел после тренировки, с ребятами пообщался.

    Потом поднялись на горку, где его лимузин стоял. Говорит: «Поедем?» – «Здесь недалеко. Может, пройдемся?» – «Да с удовольствием». И мы пошли.

    Начальник охраны на меня шипит: «Мы там не проверили ничего!» – «Я проверил – все нормально». Прошли метров 300 по лесу, поговорили. Но все время вокруг было столько помощников… На любой вопрос было множество ответов.

    – А он вам как?

    Наши президенты – самые обычные люди. Если бы со всех сторон на них не давили… Никто не выделывался, не дулся. Не вещают, а разговаривают. Как равный с равным. Но и у меня никакого заискивания никогда не было.

    – Путин был в каком году?

    – Перед Японией, по-моему.

    – 2001-й или 2002-й?

    – Да. Он и в Японию мне звонил, интересовался.

    – Вы сказали, что не заискиваете с властью. Это принципиально?

    – Однозначно. Я как-то и не думал об этом. Мне что дворник, что президент – все обычные люди. Не сотвори себе кумира – мой принцип по жизни. Я не сотворил – и очень горжусь.

    Если бы сотворил, не был бы тем, кто я есть. И себя бы не уважал. Потерять уважение к себе – самое страшное.

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    Источник: Sports.ru

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    14.11.2023 21:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2634

      evgevg13 14 часов назад

      Так значит так

      0
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 15 ноября, 15:38

      И правильно делал что не заискивал с властью.
      А вот Газзаев откровенно растерялся при общении с Президентом.

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      Рейтинг: +11874

      alex1951 > zigbert 15 ноября, 16:32

      Здрастьте...Можете еще куда-нибудь написать/

      0
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      Рейтинг: +724

      cska1948 15 ноября, 09:56

      "...Награждал меня каким-то орденом за заслуги перед отечеством..."
      ----------------------
      Послушать Романцева, так и президент для него не президент и орден "КАКОЙ-ТО". Врёт и не краснеет.

      1
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 14 ноября, 23:43

      Романтцев - это такой стиль....
      Хороший ли он ,плохой ли....
      Однако в общений с Президентами он,конечно,больше подходил Ельцину ,много общего в смысле застолий ,а вот с Путей ,разве ж что погулять по лесу.....
      PS Плохой из Ромашки Сусанин полчился)))

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 23:09

      С кем только не пил старый сектант и алкаш психованный Романцев)

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 15 ноября, 04:04

      вонь

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 21:57

      Время идёт , люди меняются.
      Был турнир "Содружество", где Спартак с Киевом бодался , теперь "обычный мужик" другой турнир проводит.

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