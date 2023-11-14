Романцев – о детском футболе: «Мы ни хрена не делаем, своих пацанов гнобим»

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев порассуждал о проблемах в российском детском футболе.

– Вы в последнее время часто говорите про детский футбол – что им занимаются недостаточно. Что вас смущает?

– Все смущает, ха-ха. Не может быть детский футбол в порядке, если у нас во второй лиге сидят игроки с другого конца земного шара.

Я к ним отношусь хорошо: у меня были Робсон, Маркао. Как родные. Но они играли. А как перестали, я сказал: «Ну, ребятки, у меня и свои есть». А сидеть в запасе второй лиги – это о чем говорит?

– О чем?

– О том, что мы ни хрена не делаем. Что мы не работаем. Что или наши тренеры плохо работают, или функционеры плохо смотрят, или агенты слишком активны.

Они, естественно, любят деньги. Если возьмут пацана из Красноярска, как я, то ничего не заработают. А если привезут из Колумбии или Венесуэлы, то получат процент.

Я не влезаю в это дело. Знаю одно: мы своих пацанов гнобим. Разговариваю с тренерами: они говорят, что прослойка 15-16-летних пропадает. Вроде хорошие, выигрывают чемпионаты Европы – но где они?

– Так почему пропадают?

– Вот и я спрашиваю. Потому что когда заключают контракт с основной командой, надо чуть-чуть подождать, довести год. И он будет Стрельцовым, Ворониным, Нетто. Но в это время мы привезли другого из какой-то дружественной или недружественной страны.

Внушили, что это звезда, посадили на лавку – а наш пошел куда-то или даже закончил с футболом.