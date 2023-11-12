Анализ матча «Зенит» – «Краснодар» от Аршавина

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Краснодар» смог «Зениту» противопоставить борьбу, имел моменты, открыл счет. И только после этого «Зенит» по‑настоящему включился. Если в целом, ничья – закономерный результат. Краснодарцы более довольны, потому что стали чемпионами первого круга.

Не сказал бы, что «Зенит» осторожничал. Во всех играх у них нет тотального прессинга, они ждут. Где нужно, могут поддавить. Могут отойти на свою половину, не чураются этого, ожидая, что соперник пойдет вперед сам. Набор игроков диктует игру «Зенита».

Для чемпионата хорошо, что есть интрига. Но у «Краснодара» нет глубины состава. «Зенит» может усиливать игру заменами, а «Краснодар» – нет. Если Александр Черников и Эдуард Сперцян будут вылетать, это вызовет проблемы», – сказал Аршавин.

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