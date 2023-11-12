Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Анализ матча «Зенит» – «Краснодар» от Аршавина

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «Краснодар» смог «Зениту» противопоставить борьбу, имел моменты, открыл счет. И только после этого «Зенит» по‑настоящему включился. Если в целом, ничья – закономерный результат. Краснодарцы более довольны, потому что стали чемпионами первого круга.

    Не сказал бы, что «Зенит» осторожничал. Во всех играх у них нет тотального прессинга, они ждут. Где нужно, могут поддавить. Могут отойти на свою половину, не чураются этого, ожидая, что соперник пойдет вперед сам. Набор игроков диктует игру «Зенита».

    Для чемпионата хорошо, что есть интрига. Но у «Краснодара» нет глубины состава. «Зенит» может усиливать игру заменами, а «Краснодар» – нет. Если Александр Черников и Эдуард Сперцян будут вылетать, это вызовет проблемы», – сказал Аршавин.

    • «Краснодар» выиграл 1-й круг сезона РПЛ.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    Мостовой рассказал, за что его поблагодарили игроки «Краснодара» 1
    Аршавин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков» 11
    Шансы «Зенита» на чемпионство выросли после ничьей с «Краснодаром»: анализ от Opta 17
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2023 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19595

      paracetamol 13 ноября, 09:26

      Плохо стал играть Зенит, неинтересно. Надо тренера менять, этот сдох и ничего нового предложить не может. Повезло ему, что нет еврокубков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 12 ноября, 21:53

      да понятное дело, что краснодар максимум будет вторым. причем еще придется побороться за это второе место.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 > FCSpartakM 12 ноября, 22:49

      тогда кто будет первым кто нибудь из московских, потому что Зенит точно не будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      alexpiter2000 > Garrincha58 14 ноября, 12:11

      Клоун!

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+