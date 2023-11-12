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    • «Наполи» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Наполи» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» – «Эмполи», 12 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 14:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Наполи»: Мерет, Ррахмани, Оливейра, Ди Лоренцо, Эстигор, Эльмас, Лоботка, Замбо-Ангисса, Симеоне, Политано, Распадори.

    Главный тренер: Руди Гарсия

    «Эмполи»: Бериша, Какаче, Берешиньский, Луперто, Исмайли, Капуто, Фаццини, Раноккья, Малех, Канчельерри, Камбиаги.

    Главный тренер: Аурелио Андреацолли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Эмполи»

    Источник: Спортбокс

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    12.11.2023 12:38
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