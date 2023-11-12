Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» – «Эмполи», 12 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Оливейра, Ди Лоренцо, Эстигор, Эльмас, Лоботка, Замбо-Ангисса, Симеоне, Политано, Распадори.

Главный тренер: Руди Гарсия

«Эмполи»: Бериша, Какаче, Берешиньский, Луперто, Исмайли, Капуто, Фаццини, Раноккья, Малех, Канчельерри, Камбиаги.

Главный тренер: Аурелио Андреацолли

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Эмполи»