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    • Боярский четырьмя словами охарактеризовал «Краснодар» перед матчем с «Зенитом»

    Боярский четырьмя словами охарактеризовал «Краснодар» перед матчем с «Зенитом»

    Болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящей игре 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Особенно меня интересует матч 11-го числа с «Краснодаром». Надеюсь, «Зенит» набрал хорошую форму, команда не проигрывает, а выигрывает постоянно.

    Конечно, много работы будет у Сергея Семака и Анатолия Тимощука, но они подготовят команду в правильном направлении, настроении и форме. Я рассчитываю на первое место!

    «Краснодар» – хорошая, замечательная, молодая и азартная команда с большим желанием, как и «Балтика». Но «Зенит», конечно, не уступает ни в чeм. Достойные соперники», – заявил Боярский.

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    Источник: Legalbet

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    11.11.2023 12:49
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    Комментарии38
    ...
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      Рейтинг: +26

      wlad wm--google 12 ноября, 21:50

      Боярский же болельщик Тосно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Владескрип 11 ноября, 17:38

      66 слов = 4 словам? Ну и математики! Краткость-душа ума,а многословье-лишь его прикрасы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Исмо 11 ноября, 16:02

      Краснодар порвёт)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      witalik > Исмо 11 ноября, 16:05

      Зенит - Россия - 0:2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1664

      k611 11 ноября, 14:47

      Каналья сказал Боярский

      0
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      Рейтинг: +178

      witalik > k611 11 ноября, 15:48

      И моментально продал голую Лизу...Ну и падла-папа...в шляпе обосранной...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 11 ноября, 12:54

      Должны размазать Краснодыр со счетом 3:0, на зло всем.
      Должны взять 6 чемпионство и плюнуть в лицо Романцеву и мАсковским сектантам!

      1
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > Питерский князь 11 ноября, 13:10

      Поставил 100 000 за Зенит, не потому что люблю, а потому что уже всё куплено, ОПГ "Озеро" вместе с Мюллером уже отмечают, тч плюнуть в МСК купленными трофеями не получится.

      3
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      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > Питерский князь 11 ноября, 13:14

      "мАсковским сектантам" -Это - да , с любовью и признательностью за бесцельно , но весело , проведённое за двадцать лет время.)
      Романцев здесь причём ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +8924

      nik55 > Питерский князь 11 ноября, 13:18

      очко у тебя треснет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7335

      Красногорск_Фан > Enter2006 11 ноября, 13:28

      Хорошо хоть не правую почку )) вы там держитесь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > Красногорск_Фан 11 ноября, 13:30

      Почку - это в минус. А тут хоть что-то от газопомойки поимею в игре, которая уже решена. )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7335

      Красногорск_Фан > nik55 11 ноября, 13:32

      Уже давно. А когда Локомотив и Динамо гоняли шампиньона и подавно. Надеюсь хорошая традиция продолжится сегодня

      0
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      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > Enter2006 11 ноября, 13:59

      Поставил 100 000 чего, тугриков, юаней?
      " уже всё куплено"?
      Ну, да.... и ты туда же присоединился. чтобы слегка приподняться.

      1
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > ilichkadr 11 ноября, 14:02

      1.68 кэф, не особо и поднимешься ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > Enter2006 11 ноября, 14:12

      Ну, хоть что-то. Всё же какая/никакая.,а прибавка и делать ничего не надо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Цугундeр 11 ноября, 14:44

      У Романцева 5 чемпионств подряд, рекорд. Семак может побить этот рекорд.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > Питерский князь 11 ноября, 14:51

      Пересмотри те игры, Романцева, в те 90тые, и не позорься больше

      0
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Enter2006 11 ноября, 15:46

      Я думал видел уже много дураков, го ты меня удивил.
      Лучше закрой рот и сам не позорься. Вы стали чемпионами и не то чтобы воспользовались своим шансов, вы п.ля обосрались по полной.
      А если хочешь увидеть футбол, смотри суперкубок УЕФА, которого на ваших полках клуба нет!
      И зачем мне смотреть в прошлое, если цирк наблюдаю каждый день, срамтак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      witalik > Питерский князь 11 ноября, 15:53

      Семак, как человек, эрудированный, добрый, взял к себе детишек-отказников, но Сергей - не тренер. Пусть возьмет Электрон Великий Новгород и возьмет с ним хотя бы десятое место. А бразильцев и я умею мотивировать словами Валерия Овчинникова: "Ваши деньги - в штрафной противника. Возьмите их".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      witalik > Питерский князь 11 ноября, 16:00

      Я лично - за Краснодар!!! ******* ваше ******** сообщество: был Зенит Ленинград, а сейчас Зенит - путинград!!! Рад за ваш сранный вротенберговский ска, мужики из сибири вам, ********* ублюдкам, доказывают, что сволочь, ********* купленная, не играет в хоккей. С сучьим гондом-зенитом через пару лет произойдёт подобное...Верь мне...

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      Рейтинг: +178

      witalik > nik55 11 ноября, 16:04

      Сегодня, если Краснодар, не сдрейфит, то страна узнает Чемпиона. Я из Горького, я - за Краснодар.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > Питерский князь 11 ноября, 16:05

      Ты не видишь прошлого как и настоящего. Что ты там смотрел в прошлом? Видел игры Торпедо к примеру? Или слепой был? Знаешь что такое проплаченный клуб? Как Анжи? Рано или поздно ты поймёшь о чём я когда сменится власть и будете там где сейчас Анжи. Не нужно меня учить тому - что все знают. Тупорылый!

      1
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Enter2006 11 ноября, 16:23

      Острорылый, про Торпедо молчи. До сих пор помню матч, судье нужно было свиснуть и он свиснул, назначил свободный и получил гол. Вся страна знала, что судью купили.
      Я тебе скажу так, как прикольно, что питерские у власти, так мАсковским куем по губам водить нравится!
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > witalik 11 ноября, 16:25

      У тебя в голове КЮ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > Питерский князь 11 ноября, 16:27

      Ну что тебе сказать, ты всё верно сказал, не прибавить, за счёт чего Зенит - чемпион! Не далеко за заслуги в футболе а за: "Я тебе скажу так, как прикольно, что питерские у власти". Ты уже наверное 20тый из СПБ, кто мне подтвердили это. Верно говоришь. Но тему Анжи не скидывай, деньги в вас скоро не будут вливать, вот и поговорим )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > Питерский князь 11 ноября, 16:43

      Золотинка от галоперидола у него в голове.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Цугундeр 11 ноября, 17:27

      ДМБ прикольный фильм.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Enter2006 11 ноября, 17:38

      Забей. Ты не малыш. На эмоции не выведишь.
      А по чесноку, мы еще долго будем чемпионами, не испытывай иллюзий.
      Емли сегодня не обосремся, то мв чемпионы еше минимум на пару лет, это мой прогноз.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > Питерский князь 11 ноября, 20:01

      Попробуйте только обосраться сегодня, 100 кусков на вас поставил )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Enter2006 11 ноября, 23:10

      Пиз.дец.
      Извини!
      Сам не рад!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > Питерский князь 11 ноября, 23:20

      Эххх. ((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      wlad wm--google > Enter2006 12 ноября, 21:51

      Сосо павлиашвили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Против дэбилов > Питерский князь 13 ноября, 12:23

      Ну чо, размазал? Оборзевшие самоуверенные *****.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Против дэбилов 13 ноября, 15:52

      В конце сезона смотри на первое место.
      Вас там не будет!
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Жека-Юг 11 ноября, 12:54

      «Краснодар» – хорошая, замечательная, молодая и азартная команда с большим желанием, как и «Балтика». Что за бред ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Жека-Юг 11 ноября, 13:52

      Ну болеет Мича Шляпа, очень болеет, вырвался из палаты без номера, а тут понос открылся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2340

      nominum > Жека-Юг 11 ноября, 15:07

      А в чём, собственно, бред?

      0
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