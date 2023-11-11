Боярский четырьмя словами охарактеризовал «Краснодар» перед матчем с «Зенитом»

Болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящей игре 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Особенно меня интересует матч 11-го числа с «Краснодаром». Надеюсь, «Зенит» набрал хорошую форму, команда не проигрывает, а выигрывает постоянно.

Конечно, много работы будет у Сергея Семака и Анатолия Тимощука, но они подготовят команду в правильном направлении, настроении и форме. Я рассчитываю на первое место!

«Краснодар» – хорошая, замечательная, молодая и азартная команда с большим желанием, как и «Балтика». Но «Зенит», конечно, не уступает ни в чeм. Достойные соперники», – заявил Боярский.

«Зенит» примет «Краснодар» сегодня в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.

Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.

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