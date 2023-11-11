Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лутон Таун», 12-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Варан, Далот, Ван-Биссака, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Антони, Мактоминей, Хойлунн.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
«Лутон Таун»: Камински, Ошо, Локьер, Менги, Баркли, Каборе, Накамба, Даути, Огбене, Моррис, Таунсенд.
Главный тренер: Роб Эдвардс
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лутон Таун»
- Матч можно посмотреть на Setanta Qazaqstan.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»